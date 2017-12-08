Бизнес Екатеринбурга объявил бойкот монополисту

13:21 08 декабря 2017 0

Единый расчетный центр, еще недавно абсолютный монополист в Екатеринбурге, теряет заказчиков Фото: Илья Московец © URA.RU

Управляющие компании Екатеринбурга начали отказываться от услуг «Единого расчетного центра» — главного оператора в сфере начислений за услуги ЖКХ. Сегодня квитанции ЕРЦ приходят почти в каждый дом: компании принадлежат 90% рынка уральской столицы.

Договор с монополистом уже расторгли УК «Верх-Исетская» (более трех лет назад) и УК «Юг-Энерго» (в сентябре этого года). В управляющих компаниях объяснили свой уход от партнерства с ЕРЦ путаницей в квитанциях и хаосом в «личном кабинете».

«УК подает наемному подрядчику, в „Единый расчетный центр“, информацию о коммунальных расходах владельцев квартиры, а ЕРЦ производит все расчеты, — управляющий директор УК „Юг-Энерго“ Анна Еремеева. — Однако если подрядчик допускает оплошность, за нее приходится расплачиваться УК. Жители предъявляют претензии в первую очередь нам». Последней каплей для «Юг-Энерго» стал скандал в доме на Индустрии, 66. Его

жители в конце весны получили платежки за отопление на 50-80 тысяч рублей из-за того, что ЕРЦ использовал неверную формулу при расчетах.

Месяц назад собственный расчетный отдел создала УК «Ардо». В компании подтверждают нарекания коллег на неправильность расчетов ЕРЦ и добавляют: жители постоянно жаловались, что зачастую квитанции разносят люди в состоянии алкогольного опьянения, путают номера квартир, теряют документы, либо просто кидают на пол у почтовых ящиков.

С 2002 года, что существует ЕРЦ, у многих екатеринбургских семей появились свои истории о некорректных «платежках» Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Мы сами будем вести расчеты и сами будем объяснять людям, как и за что начислены деньги. Это будет проще и удобней для всех. Отдел уже работает, новые платежные документы люди уже получили. Есть масса позитивных отзывов», — говорит управляющий УК «Ардо» Максим Гриб.

По информации источников «URA.RU», после Нового года Единый расчетный центр потеряет еще ряд заказчиков. Сразу несколько крупных компаний (например, УК «Стандарт») перейдут на собственные расчеты. «Во-первых, услуги ЕРЦ достаточно дороги, во-вторых, жители все равно приходят с вопросами и претензиями в УК. Мы вынуждены делать двойную работу», — признался в неофициальной беседе представитель данной УК.

Участники рынка уверены, что в будущем тенденция только усилится из-за требований законодательства. Сейчас оно обязывает управляющие компании всю расчетную информацию раскрывать на сайте государственной информационной системы ЖКХ. Доверять эту работу ЕРЦ хотят далеко не все, поскольку за допущенные подрядчиком ошибки придется отвечать УК. Наказание — вплоть до потери лицензии.

«Я занимался изучением работы ЕРЦ в середине двухтысячных.

По оценкам того периода, оборот центра составлял порядка 5-6 млрд рублей. Прибыль оператора — около 3-4% [до 240 миллионов рублей], — рассказал депутат гордумы Екатеринбурга Олег Хабибуллин.

— Альтернатива ЕРЦ есть всегда, вопрос лишь в желании самой управляющей компании и жильцов».

«Согласно жилищному кодексу, УК может сама выбирать, как начислять платежи, — подтвердила „URA.RU“ заместитель директора департамента жилстройнадзора Свердловской области Лилия Карпухина. — С точки зрения финансовой нагрузки для граждан нет разницы — ЕРЦ выставит счет или управляющая компания. В любом случае затраты на расчетно-кассовое обслуживание будут. Но если расчетный центр небольшой, то он может внедрить удобные онлайн-сервисы».

Горожане не разбираются, кто виноват, поэтому репутационные риски несут управляющие компании Фото: Александр Кадников © URA.RU

В официальных комментариях представители ЕРЦ не высказывают беспокойства по поводу оттока клиентов. «Сегодня у каждой компании есть право и возможность выбирать исполнителей услуг, гарантирующих необходимое качество, либо выполнять работы самостоятельно», — сообщила замдиректора «Единого Расчетного Центра» Елена Берсенева.

Несмотря на декларируемое спокойствие, ЕРЦ остро реагирует на потерю заказчиков. Представители коммунального бизнеса, которые расставались с подрядчиком, рассказывают, что центр отказывался передавать последние данные УК и даже пытался испортить им имидж. «Я не обратила внимания на объявление о том, что у нас меняется расчетный центр и когда не обнаружила платежку в ящике, пошла разбираться в ЕРЦ. Мне там сказали, что больше не работают с нашей компанией потому что она плохая и у нее какие-то долги перед ресурсниками, я не поняла какие», — рассказала «URA.Ru» жительница Пионерского поселка Наталья Никифорова. По словам пенсионерки, квитанцию она получила через два дня, но уже от своей управляющей компании и от сотрудников УК узнала, что инициатором разрыва отношений стал вовсе не ЕРЦ.