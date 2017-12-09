«Спасибо огромное, Женя, не знаю вашего отчества, губернатор!»

02:56 09 декабря 2017 0

Чулпан Хаматова оказалась настолько мила, что даже забывчивость легко сошла ей с рук Фото: страница в Instagram Евгения Куйвашева

Екатеринбург пережил, пожалуй, самый грандиозный за всю свою современную историю благотворительный вечер. В пятницу, 8 декабря, 160 богатейших людей Среднего Урала — гости седьмой «Екатерининской ассамблеи» — совершили очередной подвиг, потратив 23,16 млн рублей на доброе дело. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составила 11,8 млн рублей. Главным благополучателем в 2017-м стал проект «Мастерская безграничных возможностей» (площадка для трудотерапии подростков и взрослых с инвалидностью) ассоциации «Особые люди» Татьяны Флегановой.

Екатеринбургские благотворители потратили более 23 млн рублей за право запомниться хорошими делами Фото: СОСПП

Уже давно ставшее традиционным для Екатеринбурга мероприятие в этом году заметно преобразилось. Стоимость билета за один из 20 столов в главном зале отеля «Хайатт Ридженси Екатеринбург» поднялась с 20 до 25 тысяч рублей. При этом Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей нашел нового партнера, с которым разделил подготовку — фонд Святой Екатерины, поддерживаемый владельцем РМК Игорем Алтушкиным и еще рядом бизнесменов.

«Медный король» появился на вечере с супругой Татьяной, облаченной в белое, несмотря на преимущественно черный цвет в нарядах большинства дам. Первое за всю историю ассамблеи появление на ней Алтушкиных добавило вечеру уникальности. Семья промышленника последние 10 лет помогает фонду Чулпан Хаматовой и Дины Корзун «Подари Жизнь» (поддерживает благополучателя), но с самой актрисой никогда не встречалась. В прошлый раз Хаматова не смогла приехать из-за болезни, а в этот согласилась появиться только, если ей устроят встречу с Алтушкиным. Лучшим местом для этого оказалась ассамблея.

Команда Свердловской области, состоящая из губернатора Евгения Куйвашева, его замов Алексея Орлова и Сергея Зырянова, а также спикера Людмилы Бабушкиной — по укомплектованности смогла «соперничать» с группой администрации Екатеринбурга. Во главе с сити-менеджером Александром Якобом на вечере появились его замы Алексей Кожемяко, Сергей Тушин, Вадим Дударенко и сенатор Аркадий Чернецкий. Присоединившийся к последним мэр Нижнего Тагила Сергей Носов признался, что долго размышлял, что же такое «смарт» в дресс-коде вечера и почему мы отдаем дань американским обозначениям.

Андрей Симановский — снова герой ассамблеи. Ему достался самый политически ценный лот — велосипед губернатора Фото: sosppea.ru

— Где будете отмечать Новый год, Сергей Константинович? — поинтересовался у тагильского градоначальника.

— Не скажу. Знаешь, был в одну ельцинскую кампанию слоган «Купи еды в последний раз» на портрете Зюганова. Так вот, кто знает, не в последний ли раз отдыхаем — пусть он будет спокойным, без вас, — ответил мэр по-доброму улыбаясь.

— Покупать что-нибудь будете сегодня? Билет ведь купили? — полюбопытствовал я.

— Нет, ничего не покупал и откуда вообще у мэра деньги? Я же декларацию заполнял, — смеясь проследовал в зал Носов.

Следом в зале появилась переживающая пусть и максимально творческий, но по-деловому не самый удачный период в своей жизни экс-владелица «Малина ТВ», ныне агентства «Контент король» и член попсовета ассамблеи Ольга Чебыкина.

Сразу после открывшего вечер исполнения арии из «Князя Игоря» перед собравшимися «людьми, которым небезразлична судьба области и города», выступил глава региона Евгений Куйвашев. Поблагодарив всех «собравшихся сделать доброе и нужное дело» он предложил похлопать сидевшей по его правую руку Чулпан Хаматовой.

Выступая перед гостями вечера она похвалила свердловскую медицину, позволяющую проводить трансплантацию костного мозга. «У вас замечательные врачи, у вас замечательная поддержка — Женя… Я не знаю вашего отчества, простите, пожалуйста, губернатор! Просто наше общение было настолько человечное и по делу — что я страшно горжусь городом Екатеринбургом. Мы с вами не допустим чтобы дети умирали, потому что не хватает денег», — сказала народная актриса театра и кино, а затем подняла бокал виски за то, чтобы все собравшиеся «дорогие прекрасные люди и Женя — ценили каждое мгновение своей жизни».

Александру Якобу розыгрышем в лототрон достался целый сервиз императорского фарфора Фото: sosppea.ru

Чуть дальше от Хаматовой по правую руку губернатора расположился президент Международного Конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка и спикер Заксобрания Людмила Бабушкина. Слева от главы региона оказались владелец «Группы Синара» и хозяин вечера Дмитрий Пумпянский с женой, Игорь Алтушкин с супругой, а также еще одна приглашенная звезда вечера — заслуженный артист Валерий Сюткин.

Последний признался, что папа его родом из Перми, а затем спел «Московские окна», поменяв их на «уральские» и «Семь тысяч над землей». Гость в этом году оказался подобран крайне удачно — много шутил, легко фотографировался с желающими сделать селфи, старавшемся перешутить ведущего Даниила Макеранца. В конце вечера он высоко оценил сегодняшнее мероприятие, заявив, что не увидел в нем ни грамма местечковости или провинцальности — «на высшем уровне даже в масштабах всей России».

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в своем приветствии с экрана резюмировал: «Государство не может выполнить задачу помочь всем нуждающимся в полном объеме, поэтому мы благодарим вас, что вы собрались здесь для того, чтобы сделать это большое дело».

Неожиданно для всех слово получил российский боксер Иван Штырков, лишний раз подтвердивший довод о том, что спортсмены говорят плохо, но оттого их речь кажется более искренней. Со сцены он анонсировал появление в Екатеринбурге Академии единоборств РМК, что дополнил видеоролик с большого экрана. После просмотра гости вышли в антракт, а Валерию Сюткин спел «Besame mucho».

В перерыве я поинтересовался у главы уральского Сбера Владимира Черкашина, почему цены на аукционе в условных единицах, а не в соответствии с трендом — в биткоинах (1 BTC = 15 тыс долларов). «Мы ведь говорим о реальной пользе, помощью реальных, которые мы собираем на наше благое дело. Тем более, что этому нашему делу помогает бюджет, а он у нас в рублях», — исчерпывающе объяснил банкир.

А у нового начальника управления общественных связей УГМК Алексея Свалова спросил, через сколько лет работы в холдинге он будет готов участвовать в благотворительной ассамблее. «Деньги любят тишину и темноту», — поделился философским принципом Свалов. С ним, впрочем, согласились бы отдельные участники вечера — часть из них была готова просто сложить пачки наличных в кэш-боксы, чтобы сильно не светиться.

Владелец «Сималенда» Андрей Симановский объяснил эту стеснительность тем, что «общество еще учится». Впрочем и он отметил, что «ассамблеи становятся все благороднее, а те, кто ее делают — все лучше понимают как и что необходимо». На сегодняшнем аукционе он приобрел лот за рекордную для мероприятия сумму в 4,2 млн рублей — этой драгоценностью оказалась картина французского живописца рубежа ХIХ-ХХ веков Армана Семена «Тихая заводь». Ее благотворителям предложил совладелец ЧТПЗ Андрей Комаров, на вечере, впрочем, не появившийся.

Игорь Алтушкин на «Екатерининской ассамблее» впервые, но не исключено, что в будущем и он предоставит какой-нибудь экспонат для мероприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второй самый дорогой лот — прогулку с Чулпан Хаматовой по «Театру наций» — благотворители купили втроем за 3,6 млн рублей. Другими самыми дорогими лотами оказались: словарь-толкователь из личной коллекции гендиректора УГМК Андрея Козицына за 2,160 млн рублей (куплен Игорем Алтушкиным), малахитовые подсвечники каслинского производства от Аркадия Чернецкого за 2,1 млн рублей (приобрел Андрей Симановский), шахматы с автографом Карпова за 1,8 млн рублей (приобрел совладелец «Малышева 73» Константин Погребинский), шелковая копия гравюры императора 1872 года от главы РСПП Александра Шохина за 1,2 млн рублей (досталась Игорю Алтушкину), билеты 1 категории на все матчи ЧМ 2018 в Екатеринбурге были проданы за 900 тысяч рублей.

В этом году организаторы ассамблеи учли ошибку прошлого года и не стали откладывать лот от губернатора напоследок. Велосипед для городских прогулок от Евгения Куйвашева ушел в начале вечера за 1,5 млн рублей Андрею Симановскому.

Предоставленная екатеринбургской администрацией картина, выполненная по технике меццо-тинто ушла за 420 тысяч рублей, а перчатки боксера Александра Поветкина — за 150 тысяч рублей коллекция зонтов ручной работы от семьи Бобровых за 240 тысяч приобрел гендиректор «Синары» Михаил Ходоровский. Кусок изначального Екатеринбурга времен Татищева и де Геннина за 420 тысяч достался Андрею Брилю. Футболка и мяч с подписями футболистов сборной России купили за 540 тысяч. «Подпись Мутко есть?» — поинтересовались гости. «А кто это?» — в ответ пошутил Макеранец.