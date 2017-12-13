В Екатеринбурге не хватает мусорок

09:30 13 декабря 2017 0

Многие контейнерные площадки оборудованы с нарушением санитарных норм Фото: РИА «URA.RU»

Представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Земельного комитета и Администрации Кировского района провели выездную проверку ТСЖ по факту обращения депутатов городской и Государственной Думы. Предметом обсуждения во вторник, 12 декабря, стали контейнерные площадки, на одном доме она отсутствует вообще, на втором — установлена с многочисленными нарушениями санитарных норм.

Долгое время жители ТСЖ «Сыромолотова, 11б» пользовались контейнерной площадкой соседей, заключив с их управляющей компанией договор на вывоз мусора. Примерно год назад правление товарищества отказалось от этих услуг и установило свою контейнерную площадку. Правда подъезжать к ней можно было только через соседскую территорию, что совсем не устраивало жителей дома напротив. Они стали жаловаться во всевозможные инстанции, после чего товарищество демонтировало свою контейнерную площадку, а жители стали нести мусор к соседям.

«Мусорная площадка ТСЖ была убрана в начале ноября, и наши контейнеры сразу же начали переполняться, — комментирует ситуацию руководитель УЖК „Радомир-Инвест“ Евгений Тиунов. — Сейчас возникает необходимость в изменении графика работы мусоровоза, чтобы он увозил отходы не один, а два-три раза в день. Но мы не хотим идти на такие меры, поскольку понимаем, что все расходы за это лягут на плечи жителей наших домов».

В момент проверки представили ТСЖ «Сыромолотова, 11б» продемонстрировали мусорный бак, установленный в мусорокамере — как временное решение проблемы на зимний период. Однако буквально через час после отъезда прокуратуры, когда мы подъехали сделать фотографии, бака в помещении уже не было.

По мнению представителей Администрации Кировского района, проблема с законной установкой контейнерных площадок актуальна как никогда. «Сейчас идет точечная застройка, и изначально проекты согласовываются на несколько домов, что у них будет единая детская площадка, общее место для сбора мусора. А сейчас все поделились и вынуждены на своих нескольких метрах организовать собственную контейнерную площадку», — отметила ведущий специалист Отдела инспекционного контроля и развития жилищного и коммунального хозяйства районной Администрации.

На втором доме по адресу Высоцкого 4/1 место для сбора бытовых отходов установлено с многочисленными нарушениями санитарных правил — без забетонированной площадки, бордюра и отсека для крупногабаритного мусора. Два контейнера ТСЖ стоят около дороги, прикрепленные цепочками к придорожному ограждению. С какой регулярностью осуществляется вывоз мусора из этих баков, выяснить не удалось. Председатель ТСЖ, проводя встречу в своем офисе, не смог найти и предоставить проверяющим документы по вывозу мусора.

Депутат гордумы Григорий Вихарев, который был одним из инициаторов проведения прокурорской проверки на домах, отметил, что выход в подобных ситуациях только один — решать вопросы в рамках Законодательства.

«Законодательство для всех одинаково, и выполнять его должны как крупные управляющие компании, так и небольшие ТСЖ. В том числе и по вопросу организации места для сбора бытовых отходов. И положительная практика урегулирования подобных вопросов у нас уже есть, — подчеркнул Вихарев. — В одном из домов на улице 40-летия Комсомола была ситуация, когда жители дома, обслуживаемого ТСЖ, носили мусор к соседям. Совместно с Прокуратурой, Администрацией района и ГЖИ мы обязали их организовать свою контейнерную площадку. Аналогичные мероприятия надо проводить и здесь».

Сейчас проверяющие составят протокол и вынесут постановление, на основании которого виновного привлекут к административной ответственности.