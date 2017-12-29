Губернатора Пермского края Максима Решетникова немного настораживает номер его партийного билета. В этом корреспонденту «URA.RU» признался сам глава региона, недавно вступивший в «Единую Россию».
Глава Прикамья, который стал членом «ЕР» 21 декабря, счел нужным объяснить этот шаг. «Я пришел на выборы при поддержке „Единой России“, как кандидат от партии. Вместе с партией мы составили программу развития Пермского края, которая является основной. Поэтому вступление в „ЕР“ — вполне логичный шаг, который призван придать дополнительную динамику ее реализации. С тем, чтобы вместе с партийными структурами на местах организовать и исполнение, и контроль реализации программы», — рассказал Максим Решетников корреспонденту «URA.RU».
Журналист также поинтересовался, какой у губернатора номер партийного билета. «У него сложный составной номер — 91392797. Немного настораживает, что нет числа „59“, но это говорит о том, что нет привязки региональной», — пошутил глава Пермского края. Дело в том, что 59 — это код Пермского края, используемый при выдаче госномеров ГИБДД, в названиях ряда СМИ и в обыденной жизни.