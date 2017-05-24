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Главные новости Пермского края
10:45  24 мая 2017 2

Пермский губернатор рассказал о замене «Белым ночам», не вспоминая Чиркунова

Фестивальный городок.
Фестивального городка на эспланаде ждать не стоит, но Решетников обещал превзойти "Белые ночи" своего предшественникаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Большой фестиваль, который будет проходить в Пермском крае все лето, получил название «Пермский период. Новое время». Программа летнего праздника обсуждалась на заседании правительства региона в среду, 24 мая.

«Был проведен опрос. Выяснилось, что 78% жителей края положительно относятся к возрождению больших фестивалей. 69% опрошенных выступают за расширение программы за счет спортивных мероприятий. Исходя из этого, я дал поручение разработать программу летнего праздника», — рассказал министрам врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

Значимости проекта добавлял тот факт, что о программе фестиваля главе региона докладывал не министр культуры Галина Кокоулина, а вице-премьер Ирина Ивенских. По ее словам, мероприятия начнутся уже 1 июня и будут длиться вплоть до сентября. Они будут проходить не только в Перми, но и во всех остальных муниципалитетах края. Правда, не каждый день, а только по выходным. В краевом центре для большого летнего фестиваля, в частности, будут задействованы эспланада, набережная, а также другие места на окраинах города. Впервые будет организована сцена на воде. Глава региона уточнил, где можно будет познакомиться с программой мероприятий, Ирина Ивенских ответила, что на сайте минкульта и на площадке «Управляем вместе».

После заседания правительства Максим Решетников лично рассказал журналистам о летнем фестивале. Что интересно, губернатор избегал упоминать название «Белых ночей», детища своего предшественника Олега Чиркунова. При этом врио отдал должное знаменитому мультифестивалю. «Откуда родилась идея нашего проекта, я думаю, говорить не надо. Есть большая ностальгия и воспоминания о большом фестивале», — отметил глава региона. Он добавил, что новый фестиваль будет носить название «Пермский период. Новое время». По словам Максима Решетникова, дополнительных средств из бюджета он не потребует. На часть мероприятий и так планировалось выделить деньги, еще часть готовы выделить крупные компании.

Анна Белкина
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