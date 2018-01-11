«Кто знает, может на этой встрече были будущие министры и премьеры»

20:37 11 января 2018 0

Встречами с начала 2018 года президент Владимир Путин расставляет приоритеты будущего срока Фото: kremlin.ru

В четверг Владимир Путин встретился со старшеклассниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Это фактически третья публичная встреча президента после новогодних праздников и в преддверии выборов. Первая прошла на Тверском вагоностроительном заводе, вторая — с волонтерами предвыборного штаба, которые подарили президенту фирменную толстовку с надписью «Путин 2018».

Путин встречается с молодежью все чаще Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поводом для встречи со старшеклассниками стал конкурс сочинений, который запустил сам президент, предложив школьникам 1 сентября написать эссе о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040—2050-х годов. В итоге на предложение Владимира Путина откликнулись почти 2 миллиона учащихся из 85 регионов страны, но лишь 100 из них были признаны победителями. C 34 из них в итоге и встретился президент.

«Порадовало то, что вы многие пишете о своей роли в будущем страны и не забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую родину, что чрезвычайно важно, видеть ее красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей», — сказал российский лидер на встрече со школьниками.

«Я, конечно, не мог прочитать все 437 тысяч сочинений, но справку, основанную на ваших сочинениях, на выдержках из ваших сочинений, я прочитал, мне показалось, что это интересно и красиво написано», — отметил президент.

Президент заметил, что старшеклассники зачастую не уступают взрослым в решении сложных технических задач.

«Лучше всего с поставленными задачами, в том числе по конструированию небольших спутников, справились старшеклассники. Это удивительно, но факт!

Это реально объективный показатель», — заявил Путин. Он объяснил это тем, что старшеклассники чаще взрослых пользуются современными техническими средствами.

Владимир Путин создал школу «Сириус» и регулярно посещает это образовательное учреждение (на фото — визит в сентябре 2017 года) kremlin.ru

Это не первая встреча Путина с молодежью, напоминает политолог Максим Жаров. «В прошлом году он встречался с участниками образовательного центра „Сириус“, чья руководительница недавно стала сопредседателем его штаба. Большое внимание Путина к общению с молодыми людьми связано с необходимостью развития страны. Ему важно, что думают молодые люди о будущем нашей страны. Я уверен, часть представлений молодежи о том, в каком направлении нужно двигаться, войдут в предвыборную программу, которую президент представит в ближайшее время», — рассказал Жаров «URA.RU».

По его словам, власть сейчас пересобирает так называемое «путинское большинство», в котором молодежь будет олицетворять движение вперед и прогресс страны.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов пояснил «URA.RU», что «президент фактически встречался с Россией будущего». «Школьники, с которыми Путин разговаривал — это люди, которые через какое-то время будут строить нашу страну, будут управлять ей. Кто знает, может быть, на этой встрече присутствовали будущие министры и премьеры», — сказал Смирнов.

Волонтеры в штабе Путина работают на общественных началах Фото: Илья Московец © URA.RU

Политолог отметил, что президент последовательно придерживается намеченного вектора развития государства. «Путин четко дает понять, что львиная доля государственных проектов сегодня посвящена именно завтрашнему дню. Он понимает, что стране требуется развитие, что здесь нельзя опоздать. Именно молодежь способна предложить стране что-то принципиально новое, инновационное», — отметил Смирнов.

По его мнению, государство прилагает максимум усилий к развитию социальных лифтов: «По всей стране открывается огромное количество детских лагерей, куда попадают наиболее одаренные, креативные, думающие молодые люди. Молодежи предоставляется все больше и больше возможностей для самореализации».

В сочинении школьники писали обо всем подряд, начиная с проблем своего родного города и заканчивая видением роли России в мире. Так, например, десятиклассница Екатерина Смирнова из города Шарья Костромской области обеспокоилась судьбой малых городов.

«Я верю, что совсем скоро появятся программы развития и для таких городов, как наш. По-другому быть не должно, просто не может: умрет провинция — умрет душа России»,

— написала она. Сочинение принесло ей победу в конкурсе.

Писали старшеклассники и о «зеленых технологиях». «Бесспорно, за солнечной и ветровой гидроэнергетикой будущее России, потому что это практически возобновляемый ресурс, она, как скатерть-самобранка из русской сказки, дает много, но ничего не просит взамен», — заметил одинадцатиклассник из Чувашии.

По словам источника, близкого к Кремлю, данная встреча должна показать обществу, что «Путин проектирует будущее России, а молодежь помогает ему в дизайне».

Со второй половины 2017 году Владимир Путин уделяет активное внимание встречам с молодежью. Так, в июле он провел несколько часов, общаясь с одаренными детьми в образовательном центре «Сириус». 1 сентября открыл онлайн-урок «Россия, устремленная в будущее», а в октябре посетил международный форум молодежи и студентов, который в этом году проходил в Сочи. Кроме того, Путин поддерживал молодежные образовательные форумы «Таврида», «Территория смыслов», «Малые умники и умницы».