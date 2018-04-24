Тунгусов готов к захвату еще одного «центра власти»

17:02 24 апреля 2018 0

Владимир Тунгусов вежливо отодвинет Людмилу Бабушкину от управления Заксобранием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2019 году влияние главы администрации свердловского губернатора Владимира Тунгусова в Заксобрании заметно усилится. В апреле глава аппарата парламента Сергей Демаков достигнет предельного для госработника возраста и выйдет на пенсию. В этой связи в самом Заксобрании и в соседнем здании правительства уже вовсю обсуждается возможный преемник.

Сергей Демаков пришел на пост главы аппарата внезапно, после месячной подготовки, и до сих пор устраивал руководителя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Традиция отправлять руководителей аппарата в отставку по достижению пенсионного возраста сохраняется еще со времен предыдущего начальника — Михаила Бочкарева. Тот ушел в отставку только в 2015 году, но пенсионного возраста достиг за три года до этого — его сохранению способствовал блестящий профессионализм. Он даже успел побывать руководителем Заксобрания в 2011 году, когда происходила ликвидация двухпалатного парламента.

Сергей Демаков на момент своего назначения 23 апреля 2015 года был 56-летним заместителем главы аппарата Заксобрания. До этого он, историк по образованию, много лет проработал в парламенте начальником оргуправления. Более лояльного председателю Заксобрания Людмиле Бабушкиной человека, уверены источники, в парламенте не найти. При этом, как утверждается, отношение самого спикера к работнику — чисто рабочее, не товарищеское.

В резиденции не сомневаются, что администрация свердловского губернатора попытается воспользоваться ситуацией смены главы аппарата Заксобрания. Свой специалист, знающий все о подготовке законопроектов и их движении — лишь усилит и без того всестороннюю осведомленность первого вице-губернатора Владимира Тунгусова.

Возможно, новый глава аппарата Заксобрания. Если только Бабушкина согласится на даму в этой должности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тем более что у последнего есть потенциальный кандидат на пост главы аппарата Заксобрания. По мнению отдельных коллег Тунгусова, на эту должность вполне подойдет действующий руководитель аппарата Екатеринбургской гордумы Светлана Григорьева. Еще в конце 2017 года ей прочили пост в областных органах исполнительной власти, однако переходу помешало небольшое сопротивление мэрии и отсутствие достойного кресла. Григорьева при всем своем опыте и профессионализме считается одним из наиболее лояльных Тунгусову сотрудников мэрии. Дозвониться до нее сегодня не удалось.

Кого со своей стороны выставит Бабушкина — большой вопрос. «Бочкарев ушел тогда очень неожиданно, поэтому Демакову, можно сказать, повезло», — рассуждает источник в окружении Бабушкиной. Сегодня прежнюю должность Демакова — начальника оргуправления, с которой тот прыгнул выше — занимает подруга Людмилы Бабушкиной и экс-депутат свердловской Облдумы Евгения Талашкина. Впрочем, собеседники агентства почему-то уверены, что «главой аппарата все-таки видят мужчину».

За последние полтора года, отмечают наблюдатели, Владимир Тунгусов наладил с Людмилой Бабушкиной тесные и вежливые отношения, при этом полностью лишив ее доступа к губернатору Евгению Куйвашеву. Недовольная таким положением вещей, спикер даже устроила демонстрацию силы и пошла на конфликт с прокуратурой, требовавшей лишить полномочий депутата Армена Карапетяна. Голосование тогда провалилось, поскольку близкие Бабушкиной депутаты не приняли в нем участия. В этой связи, резюмируют инсайдеры, едва ли можно будет говорить о полюбовных договоренностях вокруг фигуры главы аппарата.

«Буквально в апреле я продлила контракт с Сергеем Владимировичем еще на год. В следующем году он будет выбирать — уйти на пенсию или же продолжить работу и продлять контракт и далее, вплоть до 65 лет. Учитывая его сегодняшнюю энергичность, в следующем году бесперспективно ждать освобождения этого поста. Но дальше посмотрим, а качество работы главы аппарата я уж точно буду обсуждать не с журналистами», — поделилась председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

В администрации губернатора тему комментируют лаконичнее. «У Людмилы Валентиновны достаточной мощный кадровый резерв», — пояснил директор департамента информполитики региона Александр Иванов.