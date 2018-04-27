ЧТД: демарш против свердловского прокурора устроила спикер Бабушкина

23:43 27 апреля 2018 0

Бабушкина уехала на Совет законодателей РФ, но это ее не спасет Фото: Анна Майорова «URA.RU»

Последствия срыва голосования за исключение Армена Карапетяна из состава свердловского Заксобрания становятся все масштабнее. Если в начале недели эта история претендовала на статус главного скандала нынешнего созыва парламента, то сегодня можно говорить о главном политическом кризисе десятилетия. Самом масштабном за все время, что законодательным органом управляет Людмила Бабушкина. В пятницу, 27 апреля, вице-спикер Анатолий Сухов выступил с обращением против агентства «URA.RU», подписав его своими коллегами. Через несколько часов оказалось, что текст послания был согласован далеко не всеми подписантами. Документ был удален с сайта парламента.

Анатолий Сухов уверяет, что уговорил 11 коллег подписаться под обращением к «URA.RU». А те, почему-то, теперь прячутся Фото: Александр Мамаев

Причины политического кризиса в принципиальной позиции прокуратуры. В конце марта прокурор Свердловской области Сергей Охлопков уведомил депутатов, что их коллега нарушил законодательство, не указав в декларации несовершеннолетних детей и их имущество. Армен Карапетян («Справедливая Россия») говорил, что любит детей, утверждал, что масштаб нарушения преувеличен. В Заксобрании были внутренние споры, но после долгих обсуждений администрация губернатора и самая массовая фракция — «Единая Россия» — приняли решение о необходимости исполнения предписания прокурора и исключении Карапетяна из парламента.

На заседании Заксобрания 3 апреля вопрос был вынесен на обсуждение. За лишение мандата коллеги проголосовали только 23 из 46 депутатов — для принятия решения не хватило двух голосов. Девять депутатов оказались против, еще двое — воздержались и 12 не голосовали. В этой дюжине оказалось и восемь «единороссов», которые действовали вопреки решению фракции, собиравшейся 2 апреля и выступившей за лишение Карапетяна мандата практически единогласно (минус один голос).

Это был не просто отказ, но публичное оскорбление Сергея Охлопкова, которое он терпеть не собирался, и прокуратура продолжила настаивать на устранении нарушения закона. Одновременно началось выяснение обстоятельств голосования, которые были крайне важны: в день заседания все стороны процесса были уверены, что Карапетяна лишат мандата. И вдруг такой конфуз.

«URA.RU» обратило внимание, что в отличие от многих других вопросов, этот рассматривался не при открытом и поименном голосовании, а в закрытом режиме, без сохранения данных в электронной системе. По нашим данным, инициатором этого хода была спикер Людмила Бабушкина, гарантировавшая прохождение решения, на котором настаивала прокуратура, «Единая Россия» (Бабушкина в ней числится) и администрация губернатора. Это означает, что она вводила в заблуждение и прокурора, и губернатора, реализуя свой замысел (есть данные, что Бабушкина и сама не голосовала по данному вопросу, она утверждает обратное, но доказать свою позицию не может).

Считалось, что Бабушкина держит парламент под контролем — как единороссов, так и оппозицию. Ошибались Фото: Анна Майорова

Скандал набирает обороты, Сергей Охлопков направил в Верх-Исетский районный суд иск о досрочном прекращении полномочий Карапетяна. Истец также настоял, чтобы комиссия по проверке депутатских деклараций Владимира Никитина вновь подняла вопрос о привлечении к ответственности еще девяти депутатов, допустивших нарушения при заполнении деклараций о доходах по итогам 2016 года.

27 апреля, на официальном сайте Законодательного собрания появилось письмо, под которым стоят имена 11 депутатов: трех вице-спикеров Анатолия Сухова, Владимира Власова, Виктора Якимова, а также восьми председателей комитетов Альберта Абзалова, Михаила Ершова, Валентина Лаппо, Владимира Никитина, Сергея Никонова, Владимира Терешкова, Вячеслава Погудина, Елены Чечуновой. Представитель парламента Алексей Сидорский направил его и в екатеринбургские СМИ.

«Депутаты Законодательного собрания Свердловской области заявляют, что появившаяся на сайте информационного агентства „УРА.РУ“ информация о том, что способ голосования при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении депутатских полномочий депутата А.Э.Карапетяна на заседании Законодательного собрания 3 апреля 2018 года был предложен председателем Законодательного собрания Л.В.Бабушкиной, не соответствует действительности… Это предложение в установленном регламентом порядке было внесено фракцией „Единая Россия“ на имя председателя Законодательного собрания», — говорилось в сообщении.

В редакцию «URA.RU» была передана и бумажная копия этого обращения на официальном бланке Заксобрания. Под текстом были те же фамилии, но только одна подпись — Анатолия Сухова.

Упоминание одиннадцати фамилий с одной единственной собственной подписью Сухов назвал «консолидированным решением, которое часть упомянутых в письме уже подтвердила сообщениями в WhatsApp»(!).

На возражение о нелегитимности подобного визирования документов Сухов также нашел ответ: «Будь это законопроект, мы бы его не выпустили, пока все бы не подписали, а это просто письмо от нас вам — такой формат возможен».

Однако, значительная часть подписантов уведомила редакцию, что текст письма не согласовывала. Сухов обсуждал с ними только общую канву послания, но не финальные формулировки. Глава фракции Елена Чечунова находится в официальном отпуске за пределами региона и для связи недоступна. А, например, Михаил Ершов, услышав вопрос «URA.RU», не стал разговаривать по сотовому, сославшись на «плохую связь в дороге» и отключил телефон. Тот же самый сценарий предпочел и Сергей Никонов.

Через час после публикации текст с сайта Законодательного собрания был удален. Сухов сказал «URA.RU», что так бывает — «информация исчезает с сайтов».

Депутаты вынуждены прятаться только потому, что точно знают: в обращении — ложь. Сухов заверяет, что не помнит инициатора разговора на фракции, и винит в принятом решении о способе голосования Чечунову, подписавшую решение фракции. Но «URA.RU» удалось поговорить с единороссами, присутствовавшими на заседании фракции 2 апреля. Они заверяют, что тема голосования по Карапетяну возникла гораздо раньше.

«Задолго до этого было совещание у председателя, где Бабушкина сказала: мол, понятно есть нарушение, но, чтобы учесть все тонкие человеческие моменты проведем не поименное голосование. Затем на совете Заксобрания (сюда входят только спикер, его замы и главы комитетов) Бабушкина снова акцентировала эту тему, напомнив о «непоименке». На самой фракции в присутствии Владимира Георгиевича [Тунгусова, главы администрации губернатора] и [руководителя МКС ЕР по УрФО Ивана] Квитки именно из уст Бабушкиной прозвучало не то, чтобы решение…

просто она уведомила всех о том, что завтра предстоит непростое голосование и чтобы всем было комфортно и мы могли бы потом смотреть друг другу в глаза — нужно будет выбрать не поименное голосование.

Фракция проголосовала за то, чтобы принять такое решение, Чечунова подписала», — помог восстановить всю цепочку событий высокопоставленный единоросс.

Эти слова подтвердил и другой партиец чуть ниже рангом: «Сначала ведь ареопаг собрался в виде совета Думы, а потом, когда его члены пришли на фракцию, честно, было ощущение, что решение-то по [Карапетяну Армену] Эминовичу уже приняли, обсудили и знают точно, как голосовать, а потому споры там были чисто про моральную сторону вопроса».

Елена Чугунова подписала решение фракции, которое легло на стол Бабушкиной. Но инициировала это решение сама Бабушкина Фото: Владимир Жабриков

Интересны и последствия скандального голосования 3 апреля. Пока на случившееся отреагировали только единороссы. Елена Чечунова провела специальное заседание, на котором напомнила и о партийной дисциплине, и о необходимости поддерживать решения фракции, и задалась вопросом о праве «мутных» находиться в уважаемой партии. «В этом созыве за 2,5 года это был первый настолько тяжелый разговор, — признается один из старожилов парламента. — В прошлом созыве так сложно было только на противостоянии „область-город“, когда Екатеринбург хотели раздробить на семь муниципалитетов, а прогородские единороссы срывали голосование».

Фракции других партий вообще не рассматривали итоги голосования 3 апреля. Спикер, которая гордится максимальной управляемостью подчиненного ей ресурса — не стала добиваться от них обсуждения причин отказа поддержать требование прокурора Свердловской области. Это вызывает вопросы, поскольку в прошлые годы она демонстрировала внешнему миру детальную работу с оппозицией — одних обеспечивала материальными благами в виде автомобилей и просторных кабинетов, с другими действовала более изощренно психологически.

1/5 Это никем не подписанное заявление с 11 фамилиями исчезло с сайта потому, что «так бывает» Скриншот с сайта zsso.ru

В результате актуальным стал вопрос, зачем Людмила Бабушкина вступила в бой с прокуратурой и имеет ли она ресурсы для реального управления парламентом. Получить на них ответы не представляется возможным: перипетии с появлением и исчезновением письма в адрес нашего агентства по удивительному стечению обстоятельств произошли в момент, когда председатель парламента находится на Совете законодателей РФ.