На выборы-2021 наймут технологов, проигравших Ройзману

В 2013 году «бакстеров» обошел штаб кандидата в мэры Евгения Ройзмана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стартовал неофициальный кастинг на роль главного политтехнолога пула свердловского губернатора на выборах в Заксобрание и Госдуму в 2021 году. По итогам первых переговоров основным претендентом на получение контракта стал председатель наблюдательного совета консалтинговой группы Bakster Group Дмитрий Гусев, утверждают источники «URA.RU».

Гусев — один из основателей уральской школы политического консалтинга. Свои первые кампании он провел в конце 90-х годов прошлого века совместно с коллегами-политтехнологами Олегом Матвейчевым, Ренатом Хазеевым, Сеprеем Чернаковым. Большинство из них отличались креативной повесткой и агрессивным стилем.

Один из ведущих политтехнологов России Олег Матвейчев на дискуссионной площадке WTF Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 1996—2001 году он был депутатом думы Екатеринбурга. После завершения срока полномочий он вместе с частью коллег переехал в Москву, организуя избрание клиентов в органы власти за рубежом и в России. На Урале Bakster Group в 2013 году вела кампанию бывшего вице-губернатора Якова Силина на выборах мэра Екатеринбурга. В случае победы учредителям агентства были гарантированы руководящие должности в администрации города, однако Силин занял второе место, проиграв Евгению Ройзману.

Дмитрий Гусев вернулся к работе в Москве: в 2014 году стал заместителем руководителя Департамента территориальных органов Правительства Москвы, затем советником председателя Мосгордумы. Он вошел в кремлевский пул политтехнологов, стал идеологом создания в столице и регионах сети дискуссионных площадок «WTF?» на которых обсуждались проблемные политические темы.

Дмитрия Гусева стали часто видеть в администрации губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В октябре этого года появилась информация о желании Дмитрия Гусева избраться депутатом Госдумы РФ от Свердловской области. Он стал чаще появляться в Екатеринбурге, чуть ли не еженедельно посещал администрацию губернатора, утверждают инсайдеры агентства. Вскоре выяснилось, что претензии Гусева не ограничиваются получением мандата.

Ряд будущих участников кампании 2021 года (когда будут выбирать депутатов Госдумы и Заксобрания региона) уверены, что именно он получит генеральный подряд на консультирование всего губернаторского пула.

Главным лоббистом заключения контракта в Гусевым считают Рината Хазеева, который с 2016 года консультирует свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Он консультировал экс-главу МУГИСО Алексея Пьянкова, совместно с политтехнологом Алексеем Швайгертом вел кампанию «Единой России» на выборах в думу Екатеринбурга. В 2019 году Хазеев сблизился с пиарщицей Аксаной Пановой и начал оказывать существенное влияние на политические процессы в регионе. В частности, ему приписывают проведение переговоров по вопросу о смещении Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга.

Яков Силин проиграл выборы мэра в 2013 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В некотором смысле Хазеев „грел место“ для коллег из Bakster Group, готовил аппаратные условия для получения ими генподряда. Говорить об эффективности такого шага пока невозможно. Всем памятны, как неудачная кампания 2013 года, так и достойный результат единороссов в 2018 году. Но они проходили на территории Екатеринбурга, а Гусев с Хазеевым претендуют на организацию выборов на территории всего региона в 2021 году», — рассуждает известный свердловский политик.

Дмитрий Гусев заявил «URA.RU», что не комментирует возможность подписания контракта на проведение выборов в 2021 году с руководством Свердловской области. Дозвониться до Рината Хазеева не удалось. Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько заверил «URA.RU», что вопрос о заключении генерального подряда с каким-либо из политтехнологом пока не обсуждается.

Перед технологами поставлена задача сформировать «Единой России» конституционное большинство в Госдуме. Политологи такой результат называют чудом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседники «URA.RU» расходятся во мнении, будет ли благом или злом для власти централизация кампании в руках одной группы политтехнологов. Сторонники этого сценария вспоминают, что на выборах в 2016—2018 годах каждый одномандатник определял идеологию своей кампании самостоятельно, часто действуя на свой страх и риск. Работу по продвижению партсписка «Единой России» вело сразу несколько штабов, что вносило в кампании суматоху и неопределенность.

Противники централизации напоминают, что подписавшие в том или ином регионе контракты консалтерские кампании часто приезжают на территорию только за получением финансирования и сразу после этого отдают весь фронт работ субподрядчикам.

«Именно по этой схеме строилась работа Bakster Group на многих последних региональных выборах: продать себя заказчику подороже, нанять исполнителей подешевле, получить комиссионные.

При этом исполнители часто — люди из других частей страны, не знающие местной специфики. В том числе, эта схема сыграла не последнюю роль в провале кандидата от власти на губернаторских выборах в Хабаровском крае».

Потенциальные конкуренты Bakster Group объясняют, что что опыт предыдущих проигрышей и побед политконсултанта играет далеко не первую роль при принятии заказчиком решения о заключении или не заключении с ним контракта. «Все выборы выиграть невозможно. Результат зависит от множества факторов, на многие из которых политконсультант не может оказать влияние», — заявил «URA.RU» уральский политтехнолог Александр Пирогов.

По его мнению, Bakster Group умеют и любят проводить выборы «креативно и с огоньком, привлекая высокоэффективные команды». «Но какой именно будет кампания-2021 года, сегодня не скажет никто. Этот вопрос будет решаться по итогам социологических исследований».