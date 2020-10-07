Команда мэра Екатеринбурга ответила на главные вопросы о городе

Александр Высокинский ответил на более чем 30 вопросов, волнующих горожан Фото: Анна Майорова © URA.RU

URA.RU подводит итог эксперимента главы Екатеринбурга Александра Высокинского по принципиально новой коммуникации с горожанами. В ходе его рейдов по уральской столице редакция получила десятки обращений от читателей. Наиболее популярные вопросы, как и обещало агентство, мэр включал в программы инспекций и экзаменовал ими чиновников. Чтобы без реакции не остались и другие сообщения, URA.RU направило их мэру. Ниже — ответы на них от градоначальника и представителей районных администраций.

Объезды Высокинским всех семи районов Екатеринбурга проходили с июля по середину августа. Подписчики telegram-канала « Екатеринбург » и viber-канала « Екатеринбург » за несколько дней до очередного выезда сообщали главе города о самых волнующих проблемах через специальную форму. Единственным районом, которого не коснулся эксперимент, оказался Ленинский (стоявший первым в календарном плане инспекции).

Орджоникидзевский район

Жители дома на ул. Машиностроителей, 31 спросили у мэра, когда власти асфальтируют дорогу рядом с многоэтажкой. В районной администрации URA.RU пояснили, что участок, о котором идет речь, находится в долевой собственности жильцов дома, и решение о его благоустройстве должны принять сами они на общем собрании. «Для получения помощи жители дома могут обратиться в управляющую компанию», — сказали чиновники.

Фото: URA.RU

— Каждый второй двор занят нелегальной парковкой, владельцы которых взимают плату, не имея разрешения на землю. Когда власти обратят на это внимание?

— Обращения горожан по этой проблеме фиксируются, информация направляется в городские отделы полиции с просьбой принять меры.

— Планируется ли строительство дублера проспекта Космонавтов с выездом в центр города?

— На ближайшие пять лет планируется строительство новой дороги, которая соединит переулок Промышленный и ЕКАД — с путепроводами через улицы Норильскую, Красных Командиров и Чуцкаева

Проблемы с тополями мэрия решит в 2021 году, завершил Высокинский: «Будем использовать новый вид обрезки деревьев» Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Когда на перекрестке Победы-Стахановская установят пешеходный переход? Такой же вопрос по перекрестку пр. Космонавтов-Войкова. Люди на свой страх и риск перебегают дорогу в неположенных местах.

— Вопрос уже вынесен на городскую комиссию по безопасности дорожного движения. После того, как вопрос будет согласован, светофор появится на участке. А строительства пешеходного перехода на пересечении Космонавтов и Войкова в планах нет. Во избежание чрезвычайных происшествий на участке были установлены специальные ограждения.

— Когда закончат строительство ЖК «Ударник»? Возможно ли установить забор, огораживающий стройку?

— Участок между домом на пер. Сосновом, 10 и улицей Бакинских Комиссаров находится в ведении застройщика. В этом году проводились разработка и согласование проекта [последнего — пятого — дома]. После получения разрешения на строительство здесь начнутся работы.

Чкаловский район

— Когда будут асфальтированы дороги на улицах Бисертской и Базальтовой — до коттеджного поселка «Портекс»?

Фото: URA.RU

— На улице Базальтовой полностью отсутствует покрытие дорожной части, тротуары и уличное освещение. Для приведения улицы в нормальное состояние нужна разработка проекта. Ее проводит комитет по строительству — в рамках программы «Столица» на 2017—2022 годы. Строительство улицы Базальтовой в программе не значится. Для выполнения проектно-изыскательских работ на текущий момент отсутствует утвержденный проект планировки территории.

— В микрорайоне Светлый нет тротуара и освещения в сторону улицы Алтайская. Эта дорога — единственная от ЖК «Светлый» до остановок общественного транспорта, почтового отделения и детского сада. Планируется ди благоустройство этого участка?

— Проезд от улицы Алтайской до ЖК «Светлый» относится к парку «Лесоводов России». И решение о строительстве тротуаров и освещения принимает собственник участка — областное правительство. Проекты дороги с освещением и пешеходных тротуаров в комитет благоустройства не поступали.

Верх-Исетский район

Фото: URA.RU

— Почему район застраивается высотками без учета парковочных мест? Например, конец ул. Заводская, Татищева, район Центрального стадиона.

— В границах улиц Репина-Заводская-Начдива Васильева расположен ЖК «Флагман» со встроенным подземным паркингом и наземными автостоянками. В конце улиц Татищева—Крауля расположен ЖК «Янтарная долина», где также предусмотрен большой паркинг. Проект ЖК «Здоровье» по ул. Татищева, 177 тоже предполагает наземные парковки. У Центрального стадиона расположен ЖК «Крылов» с подземными и надземными паркингами. Кроме того, рядом находится подземный паркинг по ул. Татищева, построенный к чемпионату мира по футболу.

— Почему жителям поселка Мичуринский детский сад предоставляют в микрорайоне Заречный?

— Первый детский сад, в который рассматривается учетная карточка ребенка, — по адресной привязке. Указанные родителями «желаемые» учреждения рассматриваются во вторую очередь. Если на момент рассмотрения учетной карточки ребенка мест для данного возраста нет, то учетная карточка рассматривается по мере удаления от места жительства в детские сады по району. Всем детям от 3 до 7 лет, проживающим в микрорайоне Широкая речка, предлагаются места в детских садах административного района.

Фото: URA.RU

— Когда будут делать детские площадки по адресам Металлургов, 46а, Крауля, 53, Токарей, 54/2, Токарей, 54/1, Крауля, 51?

— Принятие решения по вопросу благоустройства придомовой территории — компетенция общего собрания собственников. Такие работы проводятся за счет дополнительных средств жителей, а именно: ремонт дворового проезда, обеспечение территории освещением, установка скамеек и урн — не менее 5% от стоимости работ, иные работы — не менее 20% от стоимости работ, и бюджетных средств. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018—2024 годы утвержден перечень дворов, нуждающихся в благоустройстве. Названные дворы внесены в этот перечень. Работы производятся также на основании решения общего собрания собственников.

Октябрьский район

— Почему администрация района до сих пор и не поставила на баланс улицу Яскина? На части улицы от Яскина до Латвийской отсутствуют тротуары и освещение, зимой не чистят асфальт.

Фото: URA.RU

— Указанная дорога является временным проездом, обустроенным застройщиком АО «ТУРГАЗ» при строительстве домов по ул. Яскина. Временный проезд не является объектом капстроительства и не может быть учтен как [муниципальное] имущество. Для приема участка в собственность города имущества требуется запрос владельца. В мэрию такое обращение от АО «ТУРГАЗ» не поступало. Следовательно, эксплуатацию дороги ведет компания-застройщик.

На улице Яскина отсутствуют все элементы улично-дорожной сети, включая уличное освещение. Программой «Столица» на 2014—2022 годы строительство улицы Яскина в период до 2022 года не предусмотрено.

— Когда сделают нормальную проходимость машин на Калининском мосту? Также есть большие проблемы со въездом и выездом из микрорайона Компрессорный.

— В комитете по строительству находится проект строительства транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом. В соответствии с ним работы делятся на пять этапов. Реализация первого этапа — по строительству эстакады правого проезда для обеспечения транспортного движения пер. Базовый-дублер Сибирского тракта — намечена на 2021—2022 годы.

В мэрии анонсируют строительство новых транспортных развязок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сейчас администрация Екатеринбурга рассматривает возможность ремонта дороги по ул. Эстонской (въезд в мкр. Компрессорный с развязки УКЗ) при формировании плана работ на 2021 год. Кроме того, изучается возможность строительства второго выезда из Компрессорного в сторону дублера Сибирского тракта.

— Когда будут ремонтировать дороги по адресу ул. Сибирский тракт, 105 и 107, по ул. Прибалтийская — от ул. Белоярская до ул. Латвийская?

— Участок, на котором расположен проезд вдоль домов № 105 и 107 по Сибирскому тракту, находится в федеральной собственности и предназначен для обеспечения обороны и безопасности. А ремонт дороги по ул. Прибалтийской — от ул. Белоярской до ул. Латвийской — выполняется ежегодно в рамках выделенного финансирования. Так, летом на этом участке выполнены работы с применением БЦМ. Также в 2020 году был отремонтирован тротуар вдоль детского сада №253 (ул. Прибалтийская, 27).

Железнодорожный район

— Почему глава района [Андрей] Курочкин закрывает глаза на заполонившие район нелегальные киоски и автомойки? Когда и как власти будут бороться с этим?

—В этом году демонтированы 22 самовольно установленных киоска. Также по решению суда освобождены два участка — от автомойки и нелегального автосервиса. Только до конца июля на административной комиссии было наложено штрафов на сумму 247 тысяч рублей за незаконную торговлю — на основании 114 материалов.

В команде Высокинского отчитались о борьбе с нелегальными киосками Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

— Когда сделают дороги на Cортировке?

— В прошлом году было отремонтировано 100 тысяч квадратных метров дорог. В 2020 году выполнены ремонты на улицах Белякова, Уткинская, Софьи Перовской, Мельковский, Бебеля (от Черепанова до Технической), Завокзальная (участок первой категории), Армавирская (от Завокзальной до Артинской), Техническая.

— Когда будут решать вопрос с поведением толп мигрантов? Они пугают местное население, распивают спиртное. Глава района Курочкин на все закрывает глаза. К кому обращаться?

— Этот вопрос относится к компетенции органов внутренних дел.

Фото: URA.RU

—Когда будет решен вопрос по организации пешеходного перехода по ул. Билимбаевская, на остановке «Хладокомбинат»? Людям приходится переходить дорогу в неположенным месте.

— Изменение транспортно-пешеходного трафика возможно только в рамках реконструкции транспортного узла на пересечении улиц Билимбаевская, Ангарская, Шувакишская. К сожалению, финансирование на эти цели не предусмотрено.

— Как людям с ограниченными физическими возможностями добираться до аптек, которых в пешей доступности на улицах Некрасова и Гражданская просто нет? Приходится идти половину квартала на ул. Челюскинцев, преодолевая ступени пешеходного перехода.

— При реконструкции объектов благоустройства в обязательно выполняются понижения для маломобильных горожан. В частности, в 2019 году в рамках первого этапа реконструкции Макаровского моста выполнены понижения на радиусах и подходах к пешеходным переходам по улицам Челюскинцев и Гражданской.

Кировский район

— Когда запланирован ремонт дороги по Сиреневому бульвару, по ул. Гагарина (участок от Малышева до Библиотечной)?

Фото: URA.RU

— Перечень объектов ремонта на 2021 год комитетом благоустройства Екатеринбурга пока не сформирован. Ранее в мэрию поступила просьба включить в списки ремонт улиц Гагарина и Сиреневый бульвар.

— Пионерскому поселку необходима как минимум одна новая поликлиника! Район разрастается, больница на Вилонова, 33 давно перестала справляться.

— До 2030 года строительство новой поликлиники или увеличение мощности поликлиники № 1 на ул. Вилонова, 33 не запланировано. Шаговая доступность учреждения составляет 40 мин — это соответствует максимально допустимому уровню доступности.