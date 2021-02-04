Как бизнесмену выиграть суд, если нет денег на адвоката

Предприниматели чаще всего обращаются за судебным финансированием долговых споров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для бизнеса, пострадавшего во время пандемии, стала доступна новая услуга — юридическая помощь за чужой счет. Ее предлагает недавно образованный альянс, в который вошли сервис PLATFORMA и юридическая компания «Хренов и Партнеры». Они заявили, что готовы взять на себя судебные дела предпринимателей, у которых нет средств на оплату пошлин, экспертиз и прочих судебных расходов.

За все платит судебный инвестор

По данным уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, из-за ограничений, введенных во время пандемии, в России в той или иной степени пострадали порядка 67% малых, средних, крупных предприятий и ИП (всего 4,17 млн компаний). Основная часть потерь пришлась на весну 2020 года, когда в стране действовали самые жесткие ограничения из-за коронавируса. При этом, несмотря на сложную ситуацию, не все ринулись подавать банкротные иски в суды. Сначала действовал мораторий на банкротства для предприятий, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям экономики. Позже у бизнесменов попросту не оказалось средств на судебные тяжбы.

Объединенный альянс инвесторов и юристов предлагает механизм судебного инвестирования. Суть такова: бизнесмен получает юридическую помощь за счет третьих лиц (инвесторов). В случае успешного завершения дела инвестору выплачивается процент от стоимости взысканного судом имущества. В случае проигрыша предприниматель никому ничего не должен.

В случае проигрыша в суде предприниматель ничего не будет должен инвестору Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Как сообщила URA.RU адвокат и основатель сервиса PLATFORMA Ирина Цветкова, участие инвесторов усиливает позицию истца в суде и дает возможность противостоять финансово сильному ответчику в долгих судебных спорах. Кроме того, если предприниматель не уверен в исходе дела, механизм позволит ему значительно снизить финансовые риски на случай проигрыша.

Как получить помощь

Обратиться в альянс за помощью может клиент из любого региона России, также специалисты готовы работать с зарубежными компаниями. Заявку можно подать онлайн на сайте platforma-online.ru. Предприниматель указывает тип спора, кратко описывает фабулу дела, сумму иска, сумму требуемых инвестиций, по возможности прикладывает первичные документы. Специалисты изучают заявку и при необходимости запрашивают дополнительную информацию. Это длится примерно 1-3 дня.

Далее проводится более детальный анализ всех рисков. «Чтобы максимально снизить риски инвесторов, мы берем в работу те дела, где вероятность выигрыша не менее 70%, и отказываемся от кейсов, вероятность успеха в которых ниже этого прогноза», — прокомментировали в компании «Хренов и Партнеры». В случае положительного решения юристы компании участвуют в заседаниях во всех инстанциях, в том числе на международном уровне.

Как отмечает Ирина Цветкова, основная часть поступающих к ним заявок связана с долговыми спорами. «До пандемии около 50% всех запросов на судебные инвестиции так или иначе касались долгов. Также обращались со спорами в международном коммерческом арбитраже и в государственных иностранных судах. В связи со снижением платежеспособности компаний в 2020 году увеличилось количество заявок на финансирование споров из-за неисполнения договорных обязательств», — пояснила Цветкова.

Рынок судебных инвесторов начал активно развиваться в России в 2017 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Речь идет об обязательствах по договорам купли-продажи, поставках, договорах аренды и оказанию услуг. Также клиенты обращаются по банкротным делам, нарушению интеллектуальных прав, корпоративным спорам.

Рынку судебных инвесторов предрекают рост

Схема судебного инвестирования широко распространена на Западе. В России она начала развиваться только в 2017 году и далеко не все о ней знают. Так, URA.RU обратилось за комментарием в Ассоциацию юристов России, но там не смогли предоставить подробный комментарий, пояснив, что владеют информацией лишь в самых общих чертах.

Сейчас, согласно информации сервиса PLATFORMA, объем российского рынка судебного финансирования составляет уже более 100 млрд рублей в год. В отличие от стран Запада, где судебными инвестициями активно занимаются институциональные инвесторы (банки, хедж-фонды, инвестиционные компании), в России 80% судебных инвесторов — частные лица. При среднем размере инвестиций от 1 млн рублей их доход составляет от 30 до 100% от общей суммы вложений.

Согласно расчетам Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, в ближайшие годы рынок судебных инвесторов продолжит расти. В течение трех лет он увеличится на 12%. Во-первых, это связано с последствиями пандемии. Во-вторых, с законопроектом о судебном финансировании, который сейчас обсуждается в Совете Федерации.