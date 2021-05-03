Лучшая музыка «Оскара» и бесплатные игры для PS

Известный диджей собрал подборку лучших музыкальных треков, звучащих на премии «Оскар-2021» Фото: Илья Московец © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Без резких движений втекаем в короткую рабочую неделю. Или продолжаем наслаждаться неожиданными каникулами. В любом случае — несколько увлекательных событий онлайна помогут сделать ваш день ярке и веселее. Идеальная формула — ниже:

Что сделать утром

Прийти в себя после долгих выходных поможет зажигательная музыка и физические упражнения. Помочь с этим может яркий энергичный трейлер нового сериала «Physical», который выйдет на Apple TV в июне этого года. Героиня Роуз Бирн («Троя», «Одержимость» и др) покажет, как найти своё призвание, сбежать от тягости бытия с мир аэробики и насладиться атмосферой 80-х.

Что сделать днем

Для тех, кто продолжает отдыхать и уж точно для тех, кто работает в эти 4 дня — вам просто необходима хорошая музыка. Как можно больше! Поэтому для вас — представляем плейлист композиций, которые звучали на протяжении всё премии «Оскар», в этом году. Более 100 треков из хип-хопа, соула, попа и фанка. Эта подборка сделает вашу неделю ярче в любом случае!

Больше музыки — в наших музыкальных рекомендациях.

Что сделать вечером

В конце первого рабочего дня можно расслабиться и поиграть, тем более что с 4 мая подписчикам PlayStation Plus станут доступны три новые игры: Battlefield V, Stranded Deep и Wreckfest. Поиграть в эти игры бесплатно можно будет до 31 мая.

Или немного пощекотать себе нервы и оценить первый тизер боевика « Война будущего» с Крисом Праттом. Фильм расскажет о путешествии во времени, которое поможет обычному учителю (Пратт) спасти будущее от инопланетных захватчиков. Режиссёром выступил Крис МакКей («Лего Фильм: Бэтмен»), а сценарий написал Зак Дин («24 часа на жизнь», «Чёрный дрозд»). Выход запланирован 2 июля 2021 года на Prime Video.