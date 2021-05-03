Лучшая музыка «Оскара» и бесплатные игры для PS

Без резких движений втекаем в короткую рабочую неделю. Или продолжаем наслаждаться неожиданными каникулами. В любом случае — несколько увлекательных событий онлайна помогут сделать ваш день ярке и веселее. Идеальная формула — ниже:
Что сделать утром
Прийти в себя после долгих выходных поможет зажигательная музыка и физические упражнения. Помочь с этим может яркий энергичный трейлер нового сериала «Physical», который выйдет на Apple TV в июне этого года. Героиня Роуз Бирн («Троя», «Одержимость» и др) покажет, как найти своё призвание, сбежать от тягости бытия с мир аэробики и насладиться атмосферой 80-х.
Что сделать днем
Для тех, кто продолжает отдыхать и уж точно для тех, кто работает в эти 4 дня — вам просто необходима хорошая музыка. Как можно больше! Поэтому для вас — представляем плейлист композиций, которые звучали на протяжении всё премии «Оскар», в этом году. Более 100 треков из хип-хопа, соула, попа и фанка. Эта подборка сделает вашу неделю ярче в любом случае!
Больше музыки — в наших музыкальных рекомендациях.
Что сделать вечером
В конце первого рабочего дня можно расслабиться и поиграть, тем более что с 4 мая подписчикам PlayStation Plus станут доступны три новые игры: Battlefield V, Stranded Deep и Wreckfest. Поиграть в эти игры бесплатно можно будет до 31 мая.
Или немного пощекотать себе нервы и оценить первый тизер боевика «
План на 5 мая мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в