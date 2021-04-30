Плейлист майского дня. Подборка URA.RU

Майский плейлист самой актуальной музыки — в Афише URA.RU Фото: depositphotos.com

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Не важно, как вы планируете провести эти 10 дней: за работой, в самолете по пути к долгожданному отпуску, на грядке любимой дачи, лежа на диване или в спортзале, в ожидании лета. Вам в любом случаем понадобится отличный плейлист, который сделает эти 10 дней еще более яркими, энергичными и запоминающимися. Афиша URA.RU собрала для вас самые горячие музыкальные новинки на любой вкус:

Новый музыкальный сервис поможет вам найти любимую музыку именно вашего города. Apple Music выпустил чарты самой популярной музыки в разных городах мира. В каждый топ попали 25 чаще всего прослушиваемых песен в городе. Списки будут постоянно обновляться. Списки любимой музыки городов можно найти на странице «Чарты» в Apple Music, а также через «Обзор» и «Поиск».

Пробуем убежать от себя и от всех проблем вместе с солистом яркой молодежной группы Years & Yearsв в клипе «Starstruck».

Легендарные музыканты эпохи — это всегда круто. А когда две легенды сходятся в одном, то получается что-то невероятное. Так случилось и в этот раз — великий Иван Дорн записал два трека с титанами отечественной рэп-сцены Кастой — специально для переиздания альбома «Чернила осьминога». Что из этого вышло — слушаем по ссылке.

А как на счет легкой романтики из 90-х? Планируете на майских каникулах пересмотреть фильм «Брат»? Тогда сольный альбом «Мексика» проекта «Воллны» Феликса Бондарева и его стильный клип на сингл «2 аккорда» точно придутся вам по душе. Это первый альбом группы за последние 7 лет, и он точно достоин внимания.

Леван Горозия вернул себе псевдоним L’One и на радостях выпустил новый альбом «Восход-1». Как понятно из названия сборника, новая пластинка пропитана космическим звучанием, отсылками к первому советскому летательному аппарату и размышлениями о великом.

Попрощаться с апатией и встретить майские праздники в отличном настроении можно вместе с группой Cream Soda, которая выпустила новый трек «Меланхолия», посвященный как раз этому. Немножко техно, на которое можно и не плакать.

За 10 дней можно позволить себе многое — даже сойти с ума и подебоширить немного, как это делает знаменитая американская рок-группа Foo Fighters в анимационном клипе на трек «Chasing Birds» со своего последнего альбома «Medicine at Midnight».

За другими новинками музыкальной индустрии (и не только) следите в нашей Афише, которая выходит ежедневно и собирает для вас самые интересные и полезные события онлайна. Так, ранее мы писали, что Дельфин выпустил трек и клип в память о погибших медиках, а The Hatters — live-альбом при участии Данилы Поперечного, Эльдара Джарахова и группы Little Big.