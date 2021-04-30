Жена губернатора о Челябинске, рыбалке и вакцине от COVID

Ирина Текслер показала всем, какой должна быть первая леди региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ирина Текслер за два года жизни в Челябинске уже перестала восприниматься только как супруга губернатора Алексея Текслера. Первая леди региона не просто желанный гость на светских мероприятиях. Непосредственно при ее участии в области открываются новые благотворительные и культурные проекты. При этом сама госпожа Текслер ухитряется совмещать отдых с добровольно взятой на себя общественной нагрузкой.

Корреспондент URA.RU встретился с Ириной Текслер на выставке Никаса Сафронова в музее изобразительных искусств. Благодаря хлопотам первой леди, город получит в дар от художника одну из его картин. Обычно Сафронов дарил свои работы только первым лицам области и города, полотна украшали кабинеты или дома чиновников. Вопрос о том, какая картина достанется Челябинску, решится после майских каникул. Именно каникулы стали темой для беседы Ирины Текслер с URA.RU.

На открытии выставки «Сокровища Востока» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Ирина Николаевна, как планируете провести майские каникулы? Тем более, что они впервые, по воле президента, продлятся 10 дней.

— Я все каникулы проведу здесь, в Челябинской области. У меня большие планы, много мероприятий. 1 мая поеду в Пласт. Была там на новогодних каникулах, а теперь, весной, хочу побывать там снова. Собираюсь посмотреть местное производство и сходить в краеведческий музей.

— Очень любопытный музей в Верхнеуральске. Один из самых интересных в области…

— Обязательно там побываю, но позже, потому что на майские другие планы. 2 мая — Пасха. Совместно с нашей Епархией и фондом Андрея Первозванного, мы договорились, что непосредственно из Москвы на Пасхальное богослужение к нам привезут Благодатный огонь. Впервые мы не будем ожидать, когда его привезут к нам из Екатеринбурга.

— Это вы уже с новым митрополитом Алексием договорились, когда посещали епархию?

— Это было оговорено раньше, митрополит Алексий благословил миссию. Думаю, что с Божьей помощью у нас все получится. А на 3 мая у нас запланировала поездка в Златоуст, где в театре «Омнибус» ставят «Ревизор» Гоголя в рамках театральной недели милосердия. В Златоусте у меня еще планы посетить оружейные мастерские.

Передача экспресс-тестов детской больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Ваш супруг там был, ему очень понравилось

— Алексей Леонидович там был неоднократно, и сын также был с экскурсией, а я дальше театра пока не доезжала. Поэтому каникулы дают возможность посмотреть и производство, и мастерские, и сам город.

А 7 мая будет «Вальс Победы ЮУрГУ» на площади перед Южно-Уральским государственным университетом, который организовывают студенты-волонтеры. Очень красивое и трогательное зрелище, всех приглашаю посмотреть. Ну и сам День Победы 9 мая. Так что все майские праздники распланированы.

-А отдыхать-то когда?

— Если получится, очень хочется съездить посмотреть, как после зимы поживает озеро Теренкуль. Я очень люблю гулять вокруг — это ровно пять километров.

— Вы проходите пешком пять километров?

— Бывает и больше прохожу. В хорошую погоду часто гуляю по городу…

Семья Текслеров идет на выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Город меняется?

— С удовольствием гуляю, вижу, как преображается Челябинск. К примеру, в сквере стройотрядов напротив Южно-Уральского госуниверситета» мы недавно открыли выставку «Коллективного урбанизма» совместно с нашими коллегами, парижским Музеем градостроительства и архитектуры «Павильон Арсенал» который в России представляет Французский институт. У нас сейчас много в городе тематических выставок, в том числе к Дню Победы.

— Вы с таким удовольствием говорите о Челябинске!

— Я очень люблю и город, и парк Гагарина, я люблю там крутой мостик и рядом дерево молодоженов с замками. Сейчас там многолюдно. Люди влюбляются, женятся, все оживает весной. Прошли субботники, и, думаю, многие с удовольствием проведут эти неожиданные выходные в городе и за городом. Готовим программы, чем занять наших школьников. У меня сын просто в полном восторге от внеплановых каникул.

На церемонии «Светлое прошлое» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— А он как каникулы проведет?

— Он занимается футболом в спортивной школе, хоккеем. С 30го апреля по 3 мая у них соревнования «Большие звезды светят малым» по футболу. Он свои тренировки никогда не пропускает, так что будет гонять в футбол, встречаться с друзьями. Я его всегда прошу: «Давай позанимаемся уроками на каникулах?» Но он считает, что таким образом я нарушаю его права. Мол, учитель говорит, что каникулы нужны, чтобы отдыхать. И ребенок скрупулезно следует тому, что говорит его учитель.

Может, в каникулы вместе съездим куда-нибудь, например, на Теренкуль.

— Наши самые красивые озера это Тургояк и Зюраткуль!

— А Тургояк в планах ближе к июню. Я еще хочу на Таганай пешочком пройтись, но это тоже ближе к лету. Люблю Сатку, Зюраткуль — он прекрасен. Мы там и рыбачили с сыном.

— Серьезно? Считается, что это удел мужчин!

— Мне это тоже доставляет удовольствие, и рыба там очень вкусная. Подлещиков ловили, например. Говорят, что в прошлом году рыбы стало больше, чем в предыдущие годы.

Ирина Текслер: «Я вакцинировалась и призываю всех поступить так же» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Хочется надеется, что будет хорошее полноценное лето, без третьей волны. Кстати, вы сделали прививку?

— А вы?

— Да! И очень рада этому.

— И я рада. Теперь мы можем сидеть без масок и спокойно разговаривать. У меня хороший титр. Меня очень волновало, чтобы я не стала случайно для кого-то угрозой, не принесла инфекцию. Потому что очень много работаю с детьми, с пожилыми людьми. Очень торопилась вакцинироваться и призываю всех поступить так же. То, что мы пережили в прошлом году, это очень тяжело. Но жизнь возвращается в нормальное русло и мы стали другими. Более внимательными друг к другу, к старшему поколению, к детям.

Мы стали, наверное, больше открыты к общению, соскучившись в онлайне. Больше хочется культуры, красоты. Даже к природе стали иначе относиться. Я говорила, что гуляю часто в парке Гагарина, и там еще до начала официальных субботников встретила двоих ребят, лет 16-17, в перчатках, с мешками для мусора. Я спрашиваю: «Вы кто, волонтеры, какой-то фонд?» «Нет, — отвечают, — мы просто гуляем и убираем мусор. Мы сами по себе». Ну, здорово же!

— Они вас узнали?

— Да, узнали. Но важно другое. Когда молодежь так относится к своему городу, краю — это очень приятно.