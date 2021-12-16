Челябинские инсайды: депутат забыл, что голодает

О пресс-конференции Текслера, скандале на банкете и атаке Гартунга. Выпуск 950

17 декабря 2021 в 18:00 Размер текста - 17 +

А чем вам запомнится уходящий год? Коллаж URA.RU Главы городов и районов пребывают в смятении — губернатор Алексей Текслер запросил с них списки чиновников, имеющих QR-коды, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19. В Калининском райсовете шепчутся о том, что несколько депутатов попали под прицел силовиков. А бывшие силовики мечтают поступить на госслужбу в челябинское правительство. Об этом и многом другом — в свежих «Инсайдах». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Алексей Текслер проверит, как вакцинировались муниципалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Текслер проверит списки чиновников с QR-кодами Инсайдеры рассказывают, что губернатор Алексей Текслер запросил с глав городов и районов списки сотрудников администраций, имеющих QR-коды о вакцинации или перенесенном COVID-19. Эти данные сверят со списками чиновников, которых не пускают на работу из-за отказа ставить прививки. «В администрациях муниципалитетов очень малый процент отстраненных от работы чиновников-антиваксеров. Например, в мэрии Кыштыма главой города Людмилой Шеболаевой не отстранено от работы ни одного сотрудника. В нескольких муниципалитетах число отстраненных чиновников также близко к нулю. Это даже с учетом переболевших и тех, кто имеет медицинский отвод. Есть основания полагать, что ярые антиваксеры продолжают работать», — рассказал инсайдер. Губернатор отложил пресс-конференцию Инсайдеры сообщают, что пресс-конференция Алексея Текслера состоится после новогодних каникул, а не в конце года, как это обычно происходило. В этом году впервые «прямую линию» главы региона провели отдельным мероприятием, обычно ее совмещали со встречей с журналистами. «На прямой линии Текслер ответил на целый ряд острых вопросов, в том числе и на те, что могли прозвучать от СМИ. Чтобы избежать совпадений, пресс-конференцию решили отложить. Кроме того, надо будет учесть итоги новогодних каникул», — сообщил инсайдер. Денис Моисеев может перейти в правительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Партийному функционеру прочат госслужбу Говорят, что руководитель регионального исполкома «Единой России» (РИК) в Челябинске, депутат ЗСО Денис Моисеев может перейти на работу в областное правительство. «Освободилась ставка замруководителя Главного управления молодежной политики. Занимавшая этот пост Оксана Ергунова перешла на работу в облизбирком. На ее место могут позвать Моисеева», — рассуждают в кулуарах. Некоторые уже начинают гадать, кому может достаться мандат депутата, от которого Моисеев при переходе на госслужбу должен отказаться. Но есть и такие, кто уверен, что Моисеев останется главой РИК и сдавать мандат ему не придется. Валерий Нигаматуллин руководит ГУ лесами временно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-силовики заинтересовались лесами Говорят, что в правительство Челябинской области зачастили отставные силовики. «После перехода начальника Главного управления лесами региона Сергея Лаврова в минэкологии региона, освободилась „вкусная“ должность. Первого заместителя Валерия Нигматуллина, который стал временным начальником не рассматривают как потенциального руководителя. А среди желающих поступить на госслужбу и заняться челябинскими лесами хватает достаточно высокопоставленных, в недавнем прошлом, чинов прокуратуры и полиции», — рассказал инсайдер. Оппозиция хочет попасть на банкет ЗСО Инсайдеры сообщают, что представители оппозиции в Челябинске готовят тайную атаку на депутатов заксобрания региона. «В ЗСО арендовали один из ресторанов города для проведения новогоднего корпоратива. Общественники хотят прийти в ресторан и устроить им скандал. Депутатов собираются стыдить и снимать на телефон, с напоминанием, что нельзя собираться в условиях COVID-запретов. Особое внимание активисты сделают на тех, кто будет без маски», — рассказал источник. Минусом для общественников является тот факт, что депутаты ничего особо не нарушат, когда соберутся на свой корпоратив. Все имеют QR-коды о вакцинации или перенесенном COVID-19, а за столом можно сидеть без масок. Валерий Гартунг имеет виды на Копейск и Еманжелинск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гартунг атаковал глав Челябинское региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» на днях выпустило партийную газету тиражом в 400 тысяч экземпляров. В кулуарах говорят, что газета, подконтрольная лидеру челябинских эсеров, депутату Госдумы Валерию Гартунгу, по своей стилистике напоминает боевой предвыборной листок. «Гартунг не только поднимает федеральные проблемы, но и критикует глав двух муниципалитетов. Он очень точечно наносит информационные удары по мэру Копейска Андрею Фалейчику и по главе Еманжелинского района Евгению Светлову. К Фалейчику и Светлову много претензий со стороны областной власти и в случае их досрочной отставки эсеры хотят продвинуть на посты глав своих людей», — делится источник. Депутатам готовятся предъявить обвинение Инсайдеры сообщают, что уголовное дело по факту возможного мошенничества с муниципальными контрактами по благоустройству Калининского района Челябинска выходит на новый этап. Об этом заговорили после того, как на публичные слушания по бюджету в райсовет пришли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районной полиции. Силовики вручили повестку, с вызовом на допрос, вице-спикеру Андрею Кондратьеву и спрашивали, где находится депутат Максим Олейников, которого на слушаниях не было. «Похоже на то, что Кондратьеву и Олейникову уже на будущей неделе могу предъявить обвинения и сделают это прямо на допросах», — рассуждают в кулуарах. По слухам, очень многое зависит от показаний со стороны индивидуального предпринимателя Сергея Нестерова, с которым заключались контракты. Марсель Хазиев больше не пишет про голодовку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Народный избранник забыл про голодовку В Челябинске обсуждают, каким образом ухитряется быть бодрым депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев, объявивший больше месяца назад голодовку, в знак поддержки участковых, которые хотят сохранить служебное жилье. «Судя по фото в его аккаунтах, выглядит Хазиев очень бодро и вполне сытым, ведет активную общественную жизнь. Похоже на то, что он прекратил голодовку, спустя несколько дней, только постеснялся об этом написать», — говорят в кулуарах. Суд в Челябинске остался без руководителя Коллектив Курчатовского районного суда в Челябинске пребывает в растерянности. Истек срок исполнения полномочий председателя суда Юрия Винникова. А в начале декабря в Москве было принято решение срок работы Винникову не продлять, и. о. председателя суда стал Алексей Казаков, а бывший председатель стал простым судьей. «Никто не понимает, почему Винникову не смог остаться на посту председателя. Все ждут что будет дальше», рассказал инсайдер. Владимир Павленков не хочет продавать отель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отель олигарха хотят продать Инсайдеры говорят, что в Челябинске хотят продать легендарный отель «Виктория». Это была первая частная гостиница, построенная в областном центре в постсоветское время. По слухам, отель ходят продать целиком или устроить распродажу в виде жилых апартаментов. Сам отель принадлежит депутату Центрального райсовета Челябинска и семье бизнесменов Вайнштейнов, отцу Евгению и сыну Сергею. «Собственники начали обсуждать продажу отеля еще летом. Павленков против этой затеи. Для Вайнштейнов это сейчас не профильный бизнес, и они пытаются от актива избавиться. Пока отель официально не выставили на продажу, пытаются договориться в кулуарах, но цена, которую предприниматели просят за „Викторию“, пока очень высока», — рассказал источник. Николай Серсков купил новый актив Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Строитель купил пансионат в бору Говорят, что известный строитель, основной владелец компании «НИКС» Николай Серсков в начале осени выкупил пансионат «Солнечный», который находится на улице Худякова на территории городского бора в Челябинске. «Зачем это Серскову — непонятно. Он обычно предпочитает строить новые объекты, а не покупать старые. Возможно, он собирается построить из них элитные апартаменты, которые могут быть востребованы, с учетом живописного бора», — рассказал инсайдер. В Златоусте обсуждают задержание известного общественника Говорят, что задержание лидера «Гражданского патруля» Андрея Королева повергло в уныние оппозиционно настроенных жителей Златоуста. «Сначала очень многие решили, что Королева подставили власти и силовики. Чиновников он раздражал постоянной критикой их работы, а правоохранителей тем, что по итогам заявлений и обращений „Гражданского патруля“ им приходилось проводить проверки. Однако говорят, что в 2017 году активиста уже якобы ловили с „синтетикой“ и даже осудили. Причем, тогда он отделался легко — 15-тысячным штрафом. И это списать на „подставу“ уже нельзя — и приговор очень мягкий, и против системы Королев тогда еще не боролся», — рассказал инсайдер. Вячеслав Жилин поспешил с благодарностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Скандал с Королевым сказался на позициях экс-мэра Жилина Инцидент с Андреем Королевым «рикошетом» ударил и по позициям экс-мэра, а ныне депутата городского собрания Златоуста Вячеслава Жилина. «За две недели до задержания Королева на официальном бланке Жилин, как депутат, выразил одному из активистов благодарность за активную деятельность „Гражданского патруля“. Которая, как следует из опубликованного на странице организации документа, позволяла выявлять актуальные проблемы города, оперативно решать их с привлечением властей, обеспечивала эффективное взаимодействие депутатов с избирателями и становление социальной справедливости. Теперь выяснилось, что все это происходило под руководством наркомана-рецидивиста», — говорят в златоустовских кулуарах. В проект ТОСЭР пытаются войти бизнесмены с криминальным прошлым В Озерске обсуждают попытку челябинского бизнесмена Алексея Гашкова выкупить у свердловского предпринимателя компанию «Озерскгаз». По словам инсайдеров, сам Глазырин фирмой давно не занимается. Гашкову этот актив, когда-то принадлежащий властям Озерска, нужен для того, чтобы войти в город как инвестор территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). «Говорят, что на самом деле „Озерскгаз“, якобы, хочет купить озерский предприниматель Данила Быстров», — говорят в Озерске. Сам Быстров начале двухтысячных был осужден за разбой и получил большой срок. Только тогда он был Зарифулиным, а позже сменил фамилию. Гашков, кстати, тоже имел судимость. Григорий Тонких против контроля над Тургояком со стороны властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр устроил атаку на министра Говорят, что заявленный общественницей Татьяной Якимовой на 21 декабря одиночный пикет в Челябинске в защиту озера Тургояк может быть инспирирован мэром Миасса Григорием Тонких. Недаром именно мэр по своей личной квоте включил Якимову в общественную палату Миасса. «Якимова говорит, что протестует против бесконтрольного использования берегов реликтового озера. Но на самом деле это хитрый план Григория Михайловича, которому не по нраву как расширение контроля минэкологии региона в окрестностях реликтового озера. Поэтому и пикет в Челябинске, в пику министру экологии Сергею Лихачеву, ослабления позиций которого добивается миасский градоначальник. Общественница же готова выходить в пикет по любому поводу — с вилами к мэрии, против строительства ГОКа и так далее», — считают инсайдеры. Андрей Фалейчик отменил салют, которого никогда не было Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отмена салюта в Копейске повеселила горожан Отмена традиционных новогодних салютов в Копейске из-за COVID очень повеселила городских старожилов. Дело в том, что за всю историю Копейска местные власти ни разу не организовывали салют в эти праздники за счет средств бюджета. «Мэр Андрей Фалейчик торжественно отменил салют, который, по слухам, никто и не собирался запускать. Официальные салюты в городе проходят только два раза в год, в День города и на 9 мая. Но это странное заявление сыграло Фалейчику на руку. Теперь он стал выглядеть непримиримым борцом с коронавирусом», — рассказал источник. Нагайбакскому замглавы грозит уголовка В администрации Нагайбакского района гадают, кого привлекут к ответственности за оплату программы газификации села Фершампенуаз, которая так и не была выполнена. Уголовное дело уже возбуждено, но без конкретных лиц. «Под удар могут попасть заместитель главы района Абайдулла Ябыков и начальник управления капстроительства администрации района Елена Айбулатова. Именно они подписывали документ о перечислении денег компании „УралСтройГрупп“ за газификацию села», — сообщил инсайдер. Кстати, когда информация о возбуждении уголовного дела появилась на сайте прокуратуры области, телефон главы района Ивана Сурменева был долгое время отключен. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главы городов и районов пребывают в смятении — губернатор Алексей Текслер запросил с них списки чиновников, имеющих QR-коды, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19. В Калининском райсовете шепчутся о том, что несколько депутатов попали под прицел силовиков. А бывшие силовики мечтают поступить на госслужбу в челябинское правительство. Об этом и многом другом — в свежих «Инсайдах». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер проверит списки чиновников с QR-кодами Инсайдеры рассказывают, что губернатор Алексей Текслер запросил с глав городов и районов списки сотрудников администраций, имеющих QR-коды о вакцинации или перенесенном COVID-19. Эти данные сверят со списками чиновников, которых не пускают на работу из-за отказа ставить прививки. «В администрациях муниципалитетов очень малый процент отстраненных от работы чиновников-антиваксеров. Например, в мэрии Кыштыма главой города Людмилой Шеболаевой не отстранено от работы ни одного сотрудника. В нескольких муниципалитетах число отстраненных чиновников также близко к нулю. Это даже с учетом переболевших и тех, кто имеет медицинский отвод. Есть основания полагать, что ярые антиваксеры продолжают работать», — рассказал инсайдер. Губернатор отложил пресс-конференцию Инсайдеры сообщают, что пресс-конференция Алексея Текслера состоится после новогодних каникул, а не в конце года, как это обычно происходило. В этом году впервые «прямую линию» главы региона провели отдельным мероприятием, обычно ее совмещали со встречей с журналистами. «На прямой линии Текслер ответил на целый ряд острых вопросов, в том числе и на те, что могли прозвучать от СМИ. Чтобы избежать совпадений, пресс-конференцию решили отложить. Кроме того, надо будет учесть итоги новогодних каникул», — сообщил инсайдер. Партийному функционеру прочат госслужбу Говорят, что руководитель регионального исполкома «Единой России» (РИК) в Челябинске, депутат ЗСО Денис Моисеев может перейти на работу в областное правительство. «Освободилась ставка замруководителя Главного управления молодежной политики. Занимавшая этот пост Оксана Ергунова перешла на работу в облизбирком. На ее место могут позвать Моисеева», — рассуждают в кулуарах. Некоторые уже начинают гадать, кому может достаться мандат депутата, от которого Моисеев при переходе на госслужбу должен отказаться. Но есть и такие, кто уверен, что Моисеев останется главой РИК и сдавать мандат ему не придется. Экс-силовики заинтересовались лесами Говорят, что в правительство Челябинской области зачастили отставные силовики. «После перехода начальника Главного управления лесами региона Сергея Лаврова в минэкологии региона, освободилась „вкусная“ должность. Первого заместителя Валерия Нигматуллина, который стал временным начальником не рассматривают как потенциального руководителя. А среди желающих поступить на госслужбу и заняться челябинскими лесами хватает достаточно высокопоставленных, в недавнем прошлом, чинов прокуратуры и полиции», — рассказал инсайдер. Оппозиция хочет попасть на банкет ЗСО Инсайдеры сообщают, что представители оппозиции в Челябинске готовят тайную атаку на депутатов заксобрания региона. «В ЗСО арендовали один из ресторанов города для проведения новогоднего корпоратива. Общественники хотят прийти в ресторан и устроить им скандал. Депутатов собираются стыдить и снимать на телефон, с напоминанием, что нельзя собираться в условиях COVID-запретов. Особое внимание активисты сделают на тех, кто будет без маски», — рассказал источник. Минусом для общественников является тот факт, что депутаты ничего особо не нарушат, когда соберутся на свой корпоратив. Все имеют QR-коды о вакцинации или перенесенном COVID-19, а за столом можно сидеть без масок. Гартунг атаковал глав Челябинское региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» на днях выпустило партийную газету тиражом в 400 тысяч экземпляров. В кулуарах говорят, что газета, подконтрольная лидеру челябинских эсеров, депутату Госдумы Валерию Гартунгу, по своей стилистике напоминает боевой предвыборной листок. «Гартунг не только поднимает федеральные проблемы, но и критикует глав двух муниципалитетов. Он очень точечно наносит информационные удары по мэру Копейска Андрею Фалейчику и по главе Еманжелинского района Евгению Светлову. К Фалейчику и Светлову много претензий со стороны областной власти и в случае их досрочной отставки эсеры хотят продвинуть на посты глав своих людей», — делится источник. Депутатам готовятся предъявить обвинение Инсайдеры сообщают, что уголовное дело по факту возможного мошенничества с муниципальными контрактами по благоустройству Калининского района Челябинска выходит на новый этап. Об этом заговорили после того, как на публичные слушания по бюджету в райсовет пришли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районной полиции. Силовики вручили повестку, с вызовом на допрос, вице-спикеру Андрею Кондратьеву и спрашивали, где находится депутат Максим Олейников, которого на слушаниях не было. «Похоже на то, что Кондратьеву и Олейникову уже на будущей неделе могу предъявить обвинения и сделают это прямо на допросах», — рассуждают в кулуарах. По слухам, очень многое зависит от показаний со стороны индивидуального предпринимателя Сергея Нестерова, с которым заключались контракты. Народный избранник забыл про голодовку В Челябинске обсуждают, каким образом ухитряется быть бодрым депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев, объявивший больше месяца назад голодовку, в знак поддержки участковых, которые хотят сохранить служебное жилье. «Судя по фото в его аккаунтах, выглядит Хазиев очень бодро и вполне сытым, ведет активную общественную жизнь. Похоже на то, что он прекратил голодовку, спустя несколько дней, только постеснялся об этом написать», — говорят в кулуарах. Суд в Челябинске остался без руководителя Коллектив Курчатовского районного суда в Челябинске пребывает в растерянности. Истек срок исполнения полномочий председателя суда Юрия Винникова. А в начале декабря в Москве было принято решение срок работы Винникову не продлять, и. о. председателя суда стал Алексей Казаков, а бывший председатель стал простым судьей. «Никто не понимает, почему Винникову не смог остаться на посту председателя. Все ждут что будет дальше», рассказал инсайдер. Отель олигарха хотят продать Инсайдеры говорят, что в Челябинске хотят продать легендарный отель «Виктория». Это была первая частная гостиница, построенная в областном центре в постсоветское время. По слухам, отель ходят продать целиком или устроить распродажу в виде жилых апартаментов. Сам отель принадлежит депутату Центрального райсовета Челябинска и семье бизнесменов Вайнштейнов, отцу Евгению и сыну Сергею. «Собственники начали обсуждать продажу отеля еще летом. Павленков против этой затеи. Для Вайнштейнов это сейчас не профильный бизнес, и они пытаются от актива избавиться. Пока отель официально не выставили на продажу, пытаются договориться в кулуарах, но цена, которую предприниматели просят за „Викторию“, пока очень высока», — рассказал источник. Строитель купил пансионат в бору Говорят, что известный строитель, основной владелец компании «НИКС» Николай Серсков в начале осени выкупил пансионат «Солнечный», который находится на улице Худякова на территории городского бора в Челябинске. «Зачем это Серскову — непонятно. Он обычно предпочитает строить новые объекты, а не покупать старые. Возможно, он собирается построить из них элитные апартаменты, которые могут быть востребованы, с учетом живописного бора», — рассказал инсайдер. В Златоусте обсуждают задержание известного общественника Говорят, что задержание лидера «Гражданского патруля» Андрея Королева повергло в уныние оппозиционно настроенных жителей Златоуста. «Сначала очень многие решили, что Королева подставили власти и силовики. Чиновников он раздражал постоянной критикой их работы, а правоохранителей тем, что по итогам заявлений и обращений „Гражданского патруля“ им приходилось проводить проверки. Однако говорят, что в 2017 году активиста уже якобы ловили с „синтетикой“ и даже осудили. Причем, тогда он отделался легко — 15-тысячным штрафом. И это списать на „подставу“ уже нельзя — и приговор очень мягкий, и против системы Королев тогда еще не боролся», — рассказал инсайдер. Скандал с Королевым сказался на позициях экс-мэра Жилина Инцидент с Андреем Королевым «рикошетом» ударил и по позициям экс-мэра, а ныне депутата городского собрания Златоуста Вячеслава Жилина. «За две недели до задержания Королева на официальном бланке Жилин, как депутат, выразил одному из активистов благодарность за активную деятельность „Гражданского патруля“. Которая, как следует из опубликованного на странице организации документа, позволяла выявлять актуальные проблемы города, оперативно решать их с привлечением властей, обеспечивала эффективное взаимодействие депутатов с избирателями и становление социальной справедливости. Теперь выяснилось, что все это происходило под руководством наркомана-рецидивиста», — говорят в златоустовских кулуарах. В проект ТОСЭР пытаются войти бизнесмены с криминальным прошлым В Озерске обсуждают попытку челябинского бизнесмена Алексея Гашкова выкупить у свердловского предпринимателя компанию «Озерскгаз». По словам инсайдеров, сам Глазырин фирмой давно не занимается. Гашкову этот актив, когда-то принадлежащий властям Озерска, нужен для того, чтобы войти в город как инвестор территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). «Говорят, что на самом деле „Озерскгаз“, якобы, хочет купить озерский предприниматель Данила Быстров», — говорят в Озерске. Сам Быстров начале двухтысячных был осужден за разбой и получил большой срок. Только тогда он был Зарифулиным, а позже сменил фамилию. Гашков, кстати, тоже имел судимость. Мэр устроил атаку на министра Говорят, что заявленный общественницей Татьяной Якимовой на 21 декабря одиночный пикет в Челябинске в защиту озера Тургояк может быть инспирирован мэром Миасса Григорием Тонких. Недаром именно мэр по своей личной квоте включил Якимову в общественную палату Миасса. «Якимова говорит, что протестует против бесконтрольного использования берегов реликтового озера. Но на самом деле это хитрый план Григория Михайловича, которому не по нраву как расширение контроля минэкологии региона в окрестностях реликтового озера. Поэтому и пикет в Челябинске, в пику министру экологии Сергею Лихачеву, ослабления позиций которого добивается миасский градоначальник. Общественница же готова выходить в пикет по любому поводу — с вилами к мэрии, против строительства ГОКа и так далее», — считают инсайдеры. Отмена салюта в Копейске повеселила горожан Отмена традиционных новогодних салютов в Копейске из-за COVID очень повеселила городских старожилов. Дело в том, что за всю историю Копейска местные власти ни разу не организовывали салют в эти праздники за счет средств бюджета. «Мэр Андрей Фалейчик торжественно отменил салют, который, по слухам, никто и не собирался запускать. Официальные салюты в городе проходят только два раза в год, в День города и на 9 мая. Но это странное заявление сыграло Фалейчику на руку. Теперь он стал выглядеть непримиримым борцом с коронавирусом», — рассказал источник. Нагайбакскому замглавы грозит уголовка В администрации Нагайбакского района гадают, кого привлекут к ответственности за оплату программы газификации села Фершампенуаз, которая так и не была выполнена. Уголовное дело уже возбуждено, но без конкретных лиц. «Под удар могут попасть заместитель главы района Абайдулла Ябыков и начальник управления капстроительства администрации района Елена Айбулатова. Именно они подписывали документ о перечислении денег компании „УралСтройГрупп“ за газификацию села», — сообщил инсайдер. Кстати, когда информация о возбуждении уголовного дела появилась на сайте прокуратуры области, телефон главы района Ивана Сурменева был долгое время отключен.