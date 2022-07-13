Центробанк предлагает ограничить права россиян в игре на бирже

14 июля 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Банк России предложил сократить перечень инструментов для начинающих инвесторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный Банк России предложил сократить список финансовых инструментов, которые открыты для неквалифицированных инвесторов. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. «Значимая их часть оказалась не готова к произошедшим потрясениям. Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор. Это главный урок, который мы должны извлечь из сложившейся ситуации», — выразил свою позицию в интервью «Ведомостям» Чистюхин. По его словам, на протяжении последних лет российский фондовый рынок стремительно развивался, при этом вовлекая колоссальное большое количество розничных инвесторов. По его мнению, еще один вопрос достойный внимания — это покупка иностранных инструментов, добавил Чистюхин. Он считает, что в этом случае необходимо сократить перечень тех инструментов, «которые предлагаются неквалифицированным инвесторам». В частности, он предложил убрать структурные продукты. «Мне кажется, это все те продукты, к которым сегодня простой розничный инвестор не готов», — считает он.

Центральный Банк России предложил сократить список финансовых инструментов, которые открыты для неквалифицированных инвесторов. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. «Значимая их часть оказалась не готова к произошедшим потрясениям. Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор. Это главный урок, который мы должны извлечь из сложившейся ситуации», — выразил свою позицию в интервью «Ведомостям» Чистюхин. По его словам, на протяжении последних лет российский фондовый рынок стремительно развивался, при этом вовлекая колоссальное большое количество розничных инвесторов. По его мнению, еще один вопрос достойный внимания — это покупка иностранных инструментов, добавил Чистюхин. Он считает, что в этом случае необходимо сократить перечень тех инструментов, «которые предлагаются неквалифицированным инвесторам». В частности, он предложил убрать структурные продукты. «Мне кажется, это все те продукты, к которым сегодня простой розничный инвестор не готов», — считает он.