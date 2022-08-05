ЦБ и Минфин вступили в дискуссию о девалютизации госкомпаний

Решение изменит отношения с иностранными партнерами

05 августа 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Доллары и евро стали токсичными для госкомпаний России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Центробанк и Минфин вступили в дискуссию о схеме отказа госкомпаний от валют недружественных стран. ЦБ порекомендовал правительству выдать директивы об ускоренном переводе средств в валюты дружественных стран, однако в Минфине считают, что топ-менеджеры осознают риски и в состоянии принимать решения самостоятельно. Хотя общий курс властей РФ на девалютизацию будет выполняться, некоторым госкомпаниям требуется больше времени, чтобы избавится от счетов в долларах, объяснили URA.RU эксперты. В Минфине сообщили, что выступают против директивных решений, объяснив свою позицию тем, что в госкомпаниях осознают риски и готовы действовать самостоятельно. «Минфин России разделяет обеспокоенность тем, что российские компании имеют накопления в недружественных валютах и совместно с компаниями реализует различные меры диверсификации валютных активов, а также предпринимает шаги по восстановлению импорта. Государственные компании тоже осознают риски связанные с накоплением такой валюты и работают над ее снижением в тесном контакте с Банком России и Минфином. На наш взгляд пока директивного решения не требуется», — пояснила URA.RU 5 августа пресс-служба министерства. В ведомстве Антона Силуанова сомневаются в необходимости директивной девалютизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Так Минфин отреагировал на доклад Центробанка «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», опубликованный 4 августа для общественного обсуждения. В нем регулятор рассказал, какими должны быть меры по девалютизации — сокращению операций в долларах, евро и других «токсичных» валютах недружественных стран. «Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах», — сказано в документе. Среди таких мер ЦБ рекомендует правительству предписать госкомпаниям перевести средства в валютах недружественных стран в иные валюты. «В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством РФ соответствующих директив (рекомендаций)», — заявили в Центробанке. Аналогичные рекомендации правительства могут касаться отказа от валют недружественных стран в новых контрактах в сжатые сроки, а где это невозможно — включение в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран, добавили в ЦБ. ЦБ рекомендует правительству предписать госкомпаниям избавиться от долларов и евро как можно скорее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минфин не поддержал инициативу ЦБ в отношении директив госкорпораций потому, что ряду таких компаний пока не удалось договориться с внешнеторговыми партнерами о расчетах в национальных валютах, объяснила URA.RU доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Галина Кузнецова. «Условия для переговоров с зарубежными партнерами сейчас сложные, и ставить задачу в обязательном порядке всем как можно быстрее отказаться от долларов и евро не совсем реалистично. Там, где это пока невозможно сделать, у топ-менеджеров должно остаться право оценивать риски и принимать решение самостоятельно, о чем и напомнил Минфин. Просто в каких-то случаях нужен более избирательный подход, чтобы не навредить работе», — сказала она. Жесткие директивы со стороны правительства могут помешать госкорпорациям выполнить часть контрактов, подтвердил в беседе с URA.RU член «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк. «Директива подразумевает практически немедленный переход к расчету в иной валюте, что может привести к невозможности исполнения отдельных контрактов. А мы все-таки еще не на 100% импортозаместили всю номенклатуру необходимой продукции. Хотя есть четкое понимание, что доллары и евро стали для России токсичными валютами, на данном этапе необходимы документы рекомендательного характера, с четкой и согласованной между ЦБ и Минфином стратегией денежно-кредитной политики», — сказал эксперт. Статья по теме Российские власти обсуждают замену долларов на юани Глубинные причины дискуссии между ЦБ и Минфином выходят за контекст финансового регулирования, поскольку угроза санкций носит политический характер, считает глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Чисто финансово-экономические алгоритмы сегодня не всегда адекватны, ведь условия работы госкомпаний определяет во многом политика, а ее сложно просчитывать. Нет проработанных методик, как под такие ситуации подстраиваться, поэтому в разных случаях могут приниматься разные решения. Стратегически у нас может быть девалютизация, но тактически реагировать на риски может потребоваться по-разному. Отсюда и противоречия в подходах между ведомствами», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центробанк и Минфин вступили в дискуссию о схеме отказа госкомпаний от валют недружественных стран. ЦБ порекомендовал правительству выдать директивы об ускоренном переводе средств в валюты дружественных стран, однако в Минфине считают, что топ-менеджеры осознают риски и в состоянии принимать решения самостоятельно. Хотя общий курс властей РФ на девалютизацию будет выполняться, некоторым госкомпаниям требуется больше времени, чтобы избавится от счетов в долларах, объяснили URA.RU эксперты. В Минфине сообщили, что выступают против директивных решений, объяснив свою позицию тем, что в госкомпаниях осознают риски и готовы действовать самостоятельно. «Минфин России разделяет обеспокоенность тем, что российские компании имеют накопления в недружественных валютах и совместно с компаниями реализует различные меры диверсификации валютных активов, а также предпринимает шаги по восстановлению импорта. Государственные компании тоже осознают риски связанные с накоплением такой валюты и работают над ее снижением в тесном контакте с Банком России и Минфином. На наш взгляд пока директивного решения не требуется», — пояснила URA.RU 5 августа пресс-служба министерства. Так Минфин отреагировал на доклад Центробанка «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», опубликованный 4 августа для общественного обсуждения. В нем регулятор рассказал, какими должны быть меры по девалютизации — сокращению операций в долларах, евро и других «токсичных» валютах недружественных стран. «Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах», — сказано в документе. Среди таких мер ЦБ рекомендует правительству предписать госкомпаниям перевести средства в валютах недружественных стран в иные валюты. «В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством РФ соответствующих директив (рекомендаций)», — заявили в Центробанке. Аналогичные рекомендации правительства могут касаться отказа от валют недружественных стран в новых контрактах в сжатые сроки, а где это невозможно — включение в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран, добавили в ЦБ. Минфин не поддержал инициативу ЦБ в отношении директив госкорпораций потому, что ряду таких компаний пока не удалось договориться с внешнеторговыми партнерами о расчетах в национальных валютах, объяснила URA.RU доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Галина Кузнецова. «Условия для переговоров с зарубежными партнерами сейчас сложные, и ставить задачу в обязательном порядке всем как можно быстрее отказаться от долларов и евро не совсем реалистично. Там, где это пока невозможно сделать, у топ-менеджеров должно остаться право оценивать риски и принимать решение самостоятельно, о чем и напомнил Минфин. Просто в каких-то случаях нужен более избирательный подход, чтобы не навредить работе», — сказала она. Жесткие директивы со стороны правительства могут помешать госкорпорациям выполнить часть контрактов, подтвердил в беседе с URA.RU член «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк. «Директива подразумевает практически немедленный переход к расчету в иной валюте, что может привести к невозможности исполнения отдельных контрактов. А мы все-таки еще не на 100% импортозаместили всю номенклатуру необходимой продукции. Хотя есть четкое понимание, что доллары и евро стали для России токсичными валютами, на данном этапе необходимы документы рекомендательного характера, с четкой и согласованной между ЦБ и Минфином стратегией денежно-кредитной политики», — сказал эксперт. Глубинные причины дискуссии между ЦБ и Минфином выходят за контекст финансового регулирования, поскольку угроза санкций носит политический характер, считает глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Чисто финансово-экономические алгоритмы сегодня не всегда адекватны, ведь условия работы госкомпаний определяет во многом политика, а ее сложно просчитывать. Нет проработанных методик, как под такие ситуации подстраиваться, поэтому в разных случаях могут приниматься разные решения. Стратегически у нас может быть девалютизация, но тактически реагировать на риски может потребоваться по-разному. Отсюда и противоречия в подходах между ведомствами», — заключил эксперт.