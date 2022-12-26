Как пермских школьников вербуют торговцы мефедроном

Главные советы для родителей, чьи дети оказались рядом с наркоманами и закладчиками

26 декабря 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Средний возраст закладчиков 16-17 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Весной 2022 года прекратила свою работу одна из самых крупных площадок в интернете по торговле наркотиками. Тем не менее проблема с незаконным оборотом запрещенных веществ не была решена полностью. URA.RU побеседовало с начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю Сергеем Абросимовым и узнало каким образом подростки становятся закладчиками, как их обучают и что делать родителям, чтобы предотвратить попадание детей в незаконный бизнес. Сергей Александрович, в первую очередь, нас интересует статистика: как много в нашем регионе подростков, втянутых в наркобизнес? На сегодняшний день к уголовной ответственности за различные формы участия в незаконном обороте наркотиков привлечено 26 подростков. В прошлом году было привлечено 17 несовершеннолетних. Однако не стоит делать однозначного вывода об ухудшении ситуации, поскольку рассматриваемые преступления относятся к категории высоколатентных (т.е. скрытых), так как, как правило, никто не заинтересован в их афишировании, поэтому количество задержанных лиц за их совершение напрямую зависит от активности действий и инициативы сотрудников полиции. Каков возраст несовершеннолетних, задержанных в этом году? Они проживали в благополучных семьях? Более 20 человек были задержаны в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средний возраст задержанных подростков составляет 16-17 лет. Это уже не дети, они понимают противоправность своих действий, но не до конца осознают все правовые последствия в силу неосведомленности или рассчитывая, что их «пожалеют», учитывая их юный возраст. Все задержанные в этом году так или иначе попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Это подростки, которые в большинстве случаев были предоставлены сами себе, некоторые ранее привлекались к административной или даже к уголовной ответственности и сейчас решили себя попробовать в заработке легких денег на торговле запрещенными веществами. Это их основная мотивация. То есть подростки попадаются в основном на торговле? Не на употреблении? Да, число несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за употребление наркотиков, как правило, остается на уровне двух-трех человек в течение года. Подавляющее же большинство занимается именно сбытом наркотиков. При этом далеко не все из них сами употребляют наркотики. Во главе угла у них стоит корыстный мотив, возможность быстро и легко «заработать». Этим активно и пользуются вербовщики, затягивая подростков в криминальную среду. С какими наркотиками попадаются подростки чаще всего и каким именно образом они вовлекаются в торговлю запрещенными веществами? Новость по теме В Перми семья попалась с крупной партией мефедрона Почти всегда это наркотики синтетического происхождения. В основном это мефедрон и N-метилэфедрон. Вербовка несовершеннолетних ведется через соответствующие интернет-магазины, расположенные на различных теневых интернет-площадках или в популярных мессенджерах. Такие методы позволяют сохранить высокий уровень конспирации, обеспечить доступность и более широкий охват аудитории. Так, 21 подросток из 26 задержанных, то есть подавляющее большинство, отреагировали на рекламу быстрого и легкого заработка и дистанционно были втянуты в незаконную деятельность. Перед тем, как стать сбытчиками, каждый прошел так называемое обучение. В вовлечении 5 задержанных подростков непосредственное участие принимали взрослые, которые были с ними знакомы. К сожалению, в двух случаях — это были даже родители, которые сами являлись потребителями и сбытчиками. Можете подробнее рассказать про обучение? Наркоторговля — очень серьезная сфера незаконной деятельности, которой присущи атрибуты легального бизнеса. В частности, постоянно ведется активная и порой даже агрессивная повсеместная реклама, действуют своеобразные кадровые агентства, проводится обучение «новичков». Имеет место даже коллекторская деятельность, на случай, если кто-то из сбытчиков решит обмануть своих «работодателей». Отдельно ведется бухгалтерия, т. к. в результате незаконного оборота наркотиков образуются значительные объемы теневых финансов. Сергей Абрасимов рассказал об объективных сложностях в борьбе с наркоторговцами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вся деятельность четко структурирована и организована дистанционно, и сбытчики не знают, с кем именно они общаются, получая информацию от куратора или оператора. Перед тем, как быть допущенными к сбыту наркотиков, все закладчики проходят обучение: получая указания через мессенджеры, учатся правильно делать тайники и определять их координаты. После стажировки они приступают к работе. Но хочу отдельно отметить, что активная деятельность закладчика крайне скоротечна — всего две-три недели. Мы их быстро вычисляем и задерживаем. Что происходит с несовершеннолетними, которые попались с наркотиками? Все зависит от тяжести преступления, количества изъятых наркотиков, характеристики самого подростка. Если человек задержан за хранение наркотиков для личного потребления, то в этой части законодательство достаточно гуманное — он рассматривается не только как преступник, но и как больной человек, нуждающийся в специализированной помощи, поэтому, в первую очередь, к нему применяются меры медицинского характера (при наличии показаний, разумеется). Сбыт наркотиков — это тяжкое, а в большинстве случаев и особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет. По практике судов Пермского края сбытчики получают 8-10 лет тюремного заключения. Все задержанные несовершеннолетние, помещаемые на время следствия в СИЗО, никаким образом не пересекаются со взрослыми. После обвинительного приговора суда они отправляются отбывать наказание в колонию для несовершеннолетних преступников. Если говорить о профилактике, то результаты тестирования, которое проводится в школах и ВУЗах на предмет употребления наркотиков и выявления риска вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков, передаются сотрудникам наркоконтроля? Процедура раннего выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению запрещенных веществ или являющихся их потребителями, это уже отработанная система, в которой задействован целый ряд ведомств. Первоначально региональное Министерство образования во взаимодействии с Минздравом Пермского края проводит сплошное тестирование учащихся образовательных учреждений. В случае выявления групп риска для целевой коллективной или индивидуальной работы с детьми, подростками и их родителями подключаются медицинские работники и психологи. Сведения же о конкретных правонарушениях обязательно передаются в правоохранительные органы, в том числе сотрудникам полиции, которые проводят проверку по каждому факту. Таким образом, все ведомства в по вопросу раннего выявления наркововлеченности детей и подростков взаимодействуют между собой, обмениваются информацией в пределах своей компетенции и принимают соответствующие меры реагирования. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, что делать родителю, который внезапно нашел у своего ребенка наркотики? Новость по теме В Сургуте будут судить пермяка, который склонил малолетнего попробовать наркотики В первую очередь, нужно поговорить с ребенком и узнать, насколько глубоко он погружен в незаконный оборот наркотических средств и употребляет ли он их сам. После этого необходимо обратиться в правоохранительные органы. Лица, добровольно сдавшие наркотические средства и отказавшиеся от преступной деятельности, по закону не привлекают к ответственности. В дальнейшем полиция будет разбираться, каким образом и кто именно вовлек ребенка в незаконный оборот запрещенных веществ. Как родителю максимально обезопасить своего ребенка от подобных вещей? Чтобы сына или дочь наверняка не втянули в торговлю наркотиками? В первую очередь, нужно наладить доверительные отношения с ребенком. Не стоит замалчивать или табуировать тему наркотиков. Нужно объяснять, что такое в мире есть, но что ни в коем случае нельзя пробовать наркотики или торговать ими. Что мысль «я только один раз» крайне обманчива и что обратного пути может уже и не быть. Привыкание и зависимость развиваются очень быстро, особенно синтетических наркотиках, которые очень агрессивно воздействуют на детский организм. Очень важно уделять своим детям достаточно внимания, слышать их проблемы и потребности, обсуждать их и находить компромиссные пути решения, чтобы у ребенка не возникло мысли быстро и легко заработать на свои желания столь опасным способом. Мы все живем в эпоху интернета и информационной свободы. Дети видят различные ролики в соцсетях и на бесплатных платформах. Запретить это сложно, но можно и нужно повышать их медиаграмотность, чтобы они правильно понимали эту тонкую грань между развлечением и незаконной деятельностью, за которую можно сесть в тюрьму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Весной 2022 года прекратила свою работу одна из самых крупных площадок в интернете по торговле наркотиками. Тем не менее проблема с незаконным оборотом запрещенных веществ не была решена полностью. URA.RU побеседовало с начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю Сергеем Абросимовым и узнало каким образом подростки становятся закладчиками, как их обучают и что делать родителям, чтобы предотвратить попадание детей в незаконный бизнес. Сергей Александрович, в первую очередь, нас интересует статистика: как много в нашем регионе подростков, втянутых в наркобизнес? На сегодняшний день к уголовной ответственности за различные формы участия в незаконном обороте наркотиков привлечено 26 подростков. В прошлом году было привлечено 17 несовершеннолетних. Однако не стоит делать однозначного вывода об ухудшении ситуации, поскольку рассматриваемые преступления относятся к категории высоколатентных (т.е. скрытых), так как, как правило, никто не заинтересован в их афишировании, поэтому количество задержанных лиц за их совершение напрямую зависит от активности действий и инициативы сотрудников полиции. Каков возраст несовершеннолетних, задержанных в этом году? Они проживали в благополучных семьях? Средний возраст задержанных подростков составляет 16-17 лет. Это уже не дети, они понимают противоправность своих действий, но не до конца осознают все правовые последствия в силу неосведомленности или рассчитывая, что их «пожалеют», учитывая их юный возраст. Все задержанные в этом году так или иначе попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Это подростки, которые в большинстве случаев были предоставлены сами себе, некоторые ранее привлекались к административной или даже к уголовной ответственности и сейчас решили себя попробовать в заработке легких денег на торговле запрещенными веществами. Это их основная мотивация. То есть подростки попадаются в основном на торговле? Не на употреблении? Да, число несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за употребление наркотиков, как правило, остается на уровне двух-трех человек в течение года. Подавляющее же большинство занимается именно сбытом наркотиков. При этом далеко не все из них сами употребляют наркотики. Во главе угла у них стоит корыстный мотив, возможность быстро и легко «заработать». Этим активно и пользуются вербовщики, затягивая подростков в криминальную среду. С какими наркотиками попадаются подростки чаще всего и каким именно образом они вовлекаются в торговлю запрещенными веществами? Почти всегда это наркотики синтетического происхождения. В основном это мефедрон и N-метилэфедрон. Вербовка несовершеннолетних ведется через соответствующие интернет-магазины, расположенные на различных теневых интернет-площадках или в популярных мессенджерах. Такие методы позволяют сохранить высокий уровень конспирации, обеспечить доступность и более широкий охват аудитории. Так, 21 подросток из 26 задержанных, то есть подавляющее большинство, отреагировали на рекламу быстрого и легкого заработка и дистанционно были втянуты в незаконную деятельность. Перед тем, как стать сбытчиками, каждый прошел так называемое обучение. В вовлечении 5 задержанных подростков непосредственное участие принимали взрослые, которые были с ними знакомы. К сожалению, в двух случаях — это были даже родители, которые сами являлись потребителями и сбытчиками. Можете подробнее рассказать про обучение? Наркоторговля — очень серьезная сфера незаконной деятельности, которой присущи атрибуты легального бизнеса. В частности, постоянно ведется активная и порой даже агрессивная повсеместная реклама, действуют своеобразные кадровые агентства, проводится обучение «новичков». Имеет место даже коллекторская деятельность, на случай, если кто-то из сбытчиков решит обмануть своих «работодателей». Отдельно ведется бухгалтерия, т. к. в результате незаконного оборота наркотиков образуются значительные объемы теневых финансов. Вся деятельность четко структурирована и организована дистанционно, и сбытчики не знают, с кем именно они общаются, получая информацию от куратора или оператора. Перед тем, как быть допущенными к сбыту наркотиков, все закладчики проходят обучение: получая указания через мессенджеры, учатся правильно делать тайники и определять их координаты. После стажировки они приступают к работе. Но хочу отдельно отметить, что активная деятельность закладчика крайне скоротечна — всего две-три недели. Мы их быстро вычисляем и задерживаем. Что происходит с несовершеннолетними, которые попались с наркотиками? Все зависит от тяжести преступления, количества изъятых наркотиков, характеристики самого подростка. Если человек задержан за хранение наркотиков для личного потребления, то в этой части законодательство достаточно гуманное — он рассматривается не только как преступник, но и как больной человек, нуждающийся в специализированной помощи, поэтому, в первую очередь, к нему применяются меры медицинского характера (при наличии показаний, разумеется). Если говорить о профилактике, то результаты тестирования, которое проводится в школах и ВУЗах на предмет употребления наркотиков и выявления риска вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков, передаются сотрудникам наркоконтроля? Процедура раннего выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению запрещенных веществ или являющихся их потребителями, это уже отработанная система, в которой задействован целый ряд ведомств. Первоначально региональное Министерство образования во взаимодействии с Минздравом Пермского края проводит сплошное тестирование учащихся образовательных учреждений. В случае выявления групп риска для целевой коллективной или индивидуальной работы с детьми, подростками и их родителями подключаются медицинские работники и психологи. Сведения же о конкретных правонарушениях обязательно передаются в правоохранительные органы, в том числе сотрудникам полиции, которые проводят проверку по каждому факту. Таким образом, все ведомства в по вопросу раннего выявления наркововлеченности детей и подростков взаимодействуют между собой, обмениваются информацией в пределах своей компетенции и принимают соответствующие меры реагирования. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, что делать родителю, который внезапно нашел у своего ребенка наркотики? В первую очередь, нужно поговорить с ребенком и узнать, насколько глубоко он погружен в незаконный оборот наркотических средств и употребляет ли он их сам. После этого необходимо обратиться в правоохранительные органы. Лица, добровольно сдавшие наркотические средства и отказавшиеся от преступной деятельности, по закону не привлекают к ответственности. В дальнейшем полиция будет разбираться, каким образом и кто именно вовлек ребенка в незаконный оборот запрещенных веществ. Как родителю максимально обезопасить своего ребенка от подобных вещей? Чтобы сына или дочь наверняка не втянули в торговлю наркотиками? В первую очередь, нужно наладить доверительные отношения с ребенком. Не стоит замалчивать или табуировать тему наркотиков. Нужно объяснять, что такое в мире есть, но что ни в коем случае нельзя пробовать наркотики или торговать ими. Что мысль «я только один раз» крайне обманчива и что обратного пути может уже и не быть. Привыкание и зависимость развиваются очень быстро, особенно синтетических наркотиках, которые очень агрессивно воздействуют на детский организм. Очень важно уделять своим детям достаточно внимания, слышать их проблемы и потребности, обсуждать их и находить компромиссные пути решения, чтобы у ребенка не возникло мысли быстро и легко заработать на свои желания столь опасным способом. Мы все живем в эпоху интернета и информационной свободы. Дети видят различные ролики в соцсетях и на бесплатных платформах. Запретить это сложно, но можно и нужно повышать их медиаграмотность, чтобы они правильно понимали эту тонкую грань между развлечением и незаконной деятельностью, за которую можно сесть в тюрьму.