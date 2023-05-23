Путин дал понять, почему договоренности с Киевом бессмысленны

Президенту представили документ о принадлежности территории Украины

23 мая 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин получил от председателя КС РФ основание для правового непризнания Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин представил доказательство того, что Украина была частью России, а не самостоятельным государством. Глава государства накануне Дня славянской письменности указал на единство всех славянских народов. Так политологи объяснили URA.RU смысл показанной на встрече с главой Конституционного Суда (КС) РФ Валерием Зорькиным 23 мая французской карты XVII века. По словам аналитиков, это ставит под сомнение целесообразность любых договоренностей с Киевом в будущем. Президент встретился с Зорькиным дважды — первый раз в Екатерининском зале Кремля на торжественной церемонии вручения госнаград, второй — в ходе личной беседы. Председатель КС вручил президенту копию карты середины XVII века с краткой аннотацией. Свой интерес он объяснил тем, что на составленной французами при Людовике XIV карте отсутствует Украина. Председатель КС объяснил это тем, что е не существовало в мировой истории до 1917 года. Председатель КС РФ Валерий Зорькин (слева) передал президенту РФ Владимиру Путину (справа) карту XVII века, на которой нет Украины Фото с сайта kremlin.ru «Там нет Украины. Есть в двух местах край: край Речи Посполитой и край Казакии — и большое Царство Российское. Было много спекуляций по поводу истории Украины, где находятся истоки, поэтому рискнул вам показать», — сказал Зорькин, уточнив, что оригинал карты хранится во Франции. Путин подтвердил, что ему известны эти факты. Президент добавил, что земли, ныне известные как Украина, были частью Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. «Уже потом после Октябрьской революции начали появляться различные квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину. Это хорошо известно всем. До этого никакой Украины не было в истории человечества», — согласился президент. Представленная карта — это документ, который признает сам факт существования Украины в качестве самостоятельного государства недействительным, считают аналитики. Генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев уверен, что речь идет о правовом непризнании Украины. «Председатель Конституционного суда не решает вопросы оперативного управления, вопросы войны и мира. Он решает вопросы соответствия того или иного действия, события или законодательного акта Конституции России. И вот этот документ именно в его руках — это документ о признании недействительным самого факта существования Республики Украина. То есть речь идет не о том, какая Украина и как мы будем договариваться, а о том, что договариваться с ней бессмысленно просто потому, что юридически ее нет», — сказал эксперт. Особую важность представленная карта приобретает в преддверии Дня славянской письменности, уверен замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета, политолог Владимир Шаповалов. По его словам, Путин подчеркивает факт единства славянских народов. Статья по теме Путин закрыл вопрос о принадлежности Донбасса «Основная часть территории современной Украины — это часть русских земель. Люди, жившие здесь из века в век на протяжении всей своей истории, идентифицировали себя в качестве русских. Поэтому российский царь удовлетворил просьбу населения и вернул Малороссию в состав Российского государства. Это привело к вооруженному столкновению с Речью Посполитой и закончилось победой русского оружия, воссоединением русских земель. Это факт, который свидетельствует о том, что с точки зрения исторического прошлого Россия и Малороссия, нынешняя Украина — это единое целое», — подчеркнул Шаповалов. Директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что Конституционный суд РФ по запросу президента проверял соответствие основному закону государства принятие новых регионов в состав России. И пришел к выводу, что это решение полностью соответствует Конституции. Представленная же карта лишь подтверждает, что все на территории Украины — «подарки Москвы», а украинское государство «было создано искусственно». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин представил доказательство того, что Украина была частью России, а не самостоятельным государством. Глава государства накануне Дня славянской письменности указал на единство всех славянских народов. Так политологи объяснили URA.RU смысл показанной на встрече с главой Конституционного Суда (КС) РФ Валерием Зорькиным 23 мая французской карты XVII века. По словам аналитиков, это ставит под сомнение целесообразность любых договоренностей с Киевом в будущем. Президент встретился с Зорькиным дважды — первый раз в Екатерининском зале Кремля на торжественной церемонии вручения госнаград, второй — в ходе личной беседы. Председатель КС вручил президенту копию карты середины XVII века с краткой аннотацией. Свой интерес он объяснил тем, что на составленной французами при Людовике XIV карте отсутствует Украина. Председатель КС объяснил это тем, что е не существовало в мировой истории до 1917 года. «Там нет Украины. Есть в двух местах край: край Речи Посполитой и край Казакии — и большое Царство Российское. Было много спекуляций по поводу истории Украины, где находятся истоки, поэтому рискнул вам показать», — сказал Зорькин, уточнив, что оригинал карты хранится во Франции. Путин подтвердил, что ему известны эти факты. Президент добавил, что земли, ныне известные как Украина, были частью Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Представленная карта — это документ, который признает сам факт существования Украины в качестве самостоятельного государства недействительным, считают аналитики. Генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев уверен, что речь идет о правовом непризнании Украины. «Председатель Конституционного суда не решает вопросы оперативного управления, вопросы войны и мира. Он решает вопросы соответствия того или иного действия, события или законодательного акта Конституции России. Особую важность представленная карта приобретает в преддверии Дня славянской письменности, уверен замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета, политолог Владимир Шаповалов. По его словам, Путин подчеркивает факт единства славянских народов. «Основная часть территории современной Украины — это часть русских земель. Люди, жившие здесь из века в век на протяжении всей своей истории, идентифицировали себя в качестве русских. Поэтому российский царь удовлетворил просьбу населения и вернул Малороссию в состав Российского государства. Это привело к вооруженному столкновению с Речью Посполитой и закончилось победой русского оружия, воссоединением русских земель. Директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что Конституционный суд РФ по запросу президента проверял соответствие основному закону государства принятие новых регионов в состав России. И пришел к выводу, что это решение полностью соответствует Конституции. Представленная же карта лишь подтверждает, что все на территории Украины — «подарки Москвы», а украинское государство «было создано искусственно».