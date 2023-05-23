23 мая 2023

Путин дал понять, почему договоренности с Киевом бессмысленны

Президенту представили документ о принадлежности территории Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Президент России Владимир Путин получил от председателя КС РФ основание для правового непризнания Украины Фото:

Президент РФ Владимир Путин представил доказательство того, что Украина была частью России, а не самостоятельным государством. Глава государства накануне Дня славянской письменности указал на единство всех славянских народов. Так политологи объяснили URA.RU смысл показанной на встрече с главой Конституционного Суда (КС) РФ Валерием Зорькиным 23 мая французской карты XVII века. По словам аналитиков, это ставит под сомнение целесообразность любых договоренностей с Киевом в будущем.

Президент встретился с Зорькиным дважды — первый раз в Екатерининском зале Кремля на торжественной церемонии вручения госнаград, второй — в ходе личной беседы. Председатель КС вручил президенту копию карты середины XVII века с краткой аннотацией. Свой интерес он объяснил тем, что на составленной французами при Людовике XIV карте отсутствует Украина. Председатель КС объяснил это тем, что е не существовало в мировой истории до 1917 года.

Председатель КС РФ Валерий Зорькин (слева) передал президенту РФ Владимиру Путину (справа) карту XVII века, на которой нет Украины
Председатель КС РФ Валерий Зорькин (слева) передал президенту РФ Владимиру Путину (справа) карту XVII века, на которой нет Украины

«Там нет Украины. Есть в двух местах край: край Речи Посполитой и край Казакии — и большое Царство Российское. Было много спекуляций по поводу истории Украины, где находятся истоки, поэтому рискнул вам показать», — сказал Зорькин, уточнив, что оригинал карты хранится во Франции.

Путин подтвердил, что ему известны эти факты. Президент добавил, что земли, ныне известные как Украина, были частью Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства.

«Уже потом после Октябрьской революции начали появляться различные квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину. Это хорошо известно всем. До этого никакой Украины не было в истории человечества», — согласился президент.

Представленная карта — это документ, который признает сам факт существования Украины в качестве самостоятельного государства недействительным, считают аналитики. Генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев уверен, что речь идет о правовом непризнании Украины. «Председатель Конституционного суда не решает вопросы оперативного управления, вопросы войны и мира. Он решает вопросы соответствия того или иного действия, события или законодательного акта Конституции России.

И вот этот документ именно в его руках — это документ о признании недействительным самого факта существования Республики Украина. То есть речь идет не о том, какая Украина и как мы будем договариваться, а о том, что договариваться с ней бессмысленно просто потому, что юридически ее нет», — сказал эксперт.

Особую важность представленная карта приобретает в преддверии Дня славянской письменности, уверен замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета, политолог Владимир Шаповалов. По его словам, Путин подчеркивает факт единства славянских народов.

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«Основная часть территории современной Украины — это часть русских земель. Люди, жившие здесь из века в век на протяжении всей своей истории, идентифицировали себя в качестве русских. Поэтому российский царь удовлетворил просьбу населения и вернул Малороссию в состав Российского государства. Это привело к вооруженному столкновению с Речью Посполитой и закончилось победой русского оружия, воссоединением русских земель.

Это факт, который свидетельствует о том, что с точки зрения исторического прошлого Россия и Малороссия, нынешняя Украина — это единое целое», — подчеркнул Шаповалов.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что Конституционный суд РФ по запросу президента проверял соответствие основному закону государства принятие новых регионов в состав России. И пришел к выводу, что это решение полностью соответствует Конституции. Представленная же карта лишь подтверждает, что все на территории Украины — «подарки Москвы», а украинское государство «было создано искусственно».

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Президент РФ Владимир Путин представил доказательство того, что Украина была частью России, а не самостоятельным государством. Глава государства накануне Дня славянской письменности указал на единство всех славянских народов. Так политологи объяснили URA.RU смысл показанной на встрече с главой Конституционного Суда (КС) РФ Валерием Зорькиным 23 мая французской карты XVII века. По словам аналитиков, это ставит под сомнение целесообразность любых договоренностей с Киевом в будущем. Президент встретился с Зорькиным дважды — первый раз в Екатерининском зале Кремля на торжественной церемонии вручения госнаград, второй — в ходе личной беседы. Председатель КС вручил президенту копию карты середины XVII века с краткой аннотацией. Свой интерес он объяснил тем, что на составленной французами при Людовике XIV карте отсутствует Украина. Председатель КС объяснил это тем, что е не существовало в мировой истории до 1917 года. «Там нет Украины. Есть в двух местах край: край Речи Посполитой и край Казакии — и большое Царство Российское. Было много спекуляций по поводу истории Украины, где находятся истоки, поэтому рискнул вам показать», — сказал Зорькин, уточнив, что оригинал карты хранится во Франции. Путин подтвердил, что ему известны эти факты. Президент добавил, что земли, ныне известные как Украина, были частью Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Представленная карта — это документ, который признает сам факт существования Украины в качестве самостоятельного государства недействительным, считают аналитики. Генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев уверен, что речь идет о правовом непризнании Украины. «Председатель Конституционного суда не решает вопросы оперативного управления, вопросы войны и мира. Он решает вопросы соответствия того или иного действия, события или законодательного акта Конституции России. Особую важность представленная карта приобретает в преддверии Дня славянской письменности, уверен замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета, политолог Владимир Шаповалов. По его словам, Путин подчеркивает факт единства славянских народов. «Основная часть территории современной Украины — это часть русских земель. Люди, жившие здесь из века в век на протяжении всей своей истории, идентифицировали себя в качестве русских. Поэтому российский царь удовлетворил просьбу населения и вернул Малороссию в состав Российского государства. Это привело к вооруженному столкновению с Речью Посполитой и закончилось победой русского оружия, воссоединением русских земель. Директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что Конституционный суд РФ по запросу президента проверял соответствие основному закону государства принятие новых регионов в состав России. И пришел к выводу, что это решение полностью соответствует Конституции. Представленная же карта лишь подтверждает, что все на территории Украины — «подарки Москвы», а украинское государство «было создано искусственно».
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