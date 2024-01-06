Как банкротилась семья самого богатого в РФ экс-губернатора

Взлет и падение Дубровских, от миллиардных счетов до финансовой несостоятельности

07 января 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

История взлета и падения семьи Дубровских началась в 2014 году. Неожиданно для всех президент удовлетворил досрочное прошение об отставке действующего губернатора Михаила Юревича. В качестве врио Челябинскую область возглавил гендиректор Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Борис Дубровский. С момента, когда челябинцы услышали в новостях его адресованные президенту слова «давил и давить буду!» (так Дубровский обыграл свою специальность «Обработка металлов давлением») и до его отъезда в Швейцарию прошло пять с небольшим лет. За это время самый богатый губернатор РФ превратился в банкрота, увлекая за собой в финансовую пропасть и семью, и активы с миллиардными оборотами. URA.RU проследило за основными этапами этого процесса. «Давил и давить буду!» Середина января 2014 года стала шоком для областных элит и ввергла в удивление обычных челябинцев. Успевшие приесться слухи внезапно оказались правдой: возглавивший регион в 2010 году Михаил Юревич действительно подал заявление об отставке. Одним указом президент уволил его и назначил врио губернатора Бориса Дубровского, до этого момента практически неизвестного во властной среде. «Посмотрев на жизненный путь Дубровского, можно сказать, что он — эффективный управленец, успешно трудившийся на крупнейшем предприятии на Урале. У него есть потенциал также эффективно работать на благо всей Челябинской области, как на ММК», — несколько растерянно высказался первым сенатор Руслан Гаттаров. К моменту назначения 55-летний Дубровский три года как был гендиректором ММК, где с 1976 года начал трудовую биографию учеником контролера ОТК. В промежутке он успел побывать слесарем, бригадиров, замнчальника цеха и главным прокатчиком, техническим директором и главным инженером комбината, закончить два вуза, а также побывал замгендиректора «Уралвагонзавода». В связи с чем в области долго рассуждали: чья все же креатура Дубровский на посту губернатора — Виктора Рашникова или Олега Сиенко, да так и не сошлись во мнении. «Любите Родину — мать вашу!» С этим лозунгом, обращенным к абстрактным «либералам» во время выступления перед депутатами заксобрания, Дубровский ворвался в топ-10 самых экстравагантных губернаторов РФ в начале 2014 года. Завершил он его не менее феерично, возглавив список самых богатых главой субъекта РФ: официальные доходы Дубровского, согласно декларации, составили 358 млн 179 тыс. 443 рубля. Это было даже больше его заработка как гендиректора ММК (340 млн), когда он был одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России по версии «Forbes». Для сравнения, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин задекларировал тогда около 20,4 млн рублей, тюменский губернатор и будущий полпред Владимир Якушев — 8,5 млн рублей, глава ХМАО Наталья Комарова — 3,4 млн рублей. В промежутке между этим событиями Дубровский выиграл губернаторские выборы с максимальным за всю их историю показателем — примерно 86% голосов. Ближайший конкурент, представитель КПРФ Константин Нациевский, остался далеко позади со своими 5%. В том же году глава региона, обращаясь к элитам, поставил на себя «сторожок», раскритиковав «дорожную революцию» предшественника. Спустя несколько лет: он сработал: расследование ФАС «дорожного картеля» самого Дубровского предопределило крах его карьеры. Столь же неожиданный, как и ее начало. Саммиты, которые не сбылись Весной 2016 года президент Владимир Путин подтвердил, что в 2020 году в Челябинске пройдут саммиты стран ШОС и БРИКС. Бюджет мероприятий (и подготовки к ним) исчислялся миллиардами. Предусматривалась реконструкция аэропорта, дорог, строительство отелей, масштабное благоустройство. Главной площадкой саммитов должен был стать конгресс-холл под условным названием «Крылья» на обоих берегах реки Миасс, который планировали завершить к лету 2020 года — стоил он 9 млрд рублей. Дубровский-старший, став губернатором, не мог заниматься бизнесом. Став губернатором, он передал все активы принадлежащей ему группы «Синай» в управление сыну Александру, а позже к Дубровскому-младшему перешел весь бизнес. Крайне «удачные» контракты, полученные этими фирмами — а речь шла о сотнях миллионов рублей, не на шутку раздражали как надзорные органы в лице ФАС и прокуратуры, так и местный бизнес. Главе семейства настойчиво рекомендовали: если вы хотите переизбраться, надо решать вопрос. После чего началась череда сделок по «сбросу» активов третьим лицам. Особняком в этом плане оставался конгресс-холл, который в процессе строительства подорожал вдвое — до 18 млрд рублей. Собственно же стройкой занималось магнитогорское ПО «Монтажник». Преуспевающая компания был приобретена Дубровскими в феврале 2018 года и контролировалась экс-губернатора через доверенных лиц вплоть до ее банкротства. Дорожный картель По мере освоения бюджетных миллиардов, подготовка к саммитам все больше буксовала. Губернатору же приходилось отбиваться от претензий ФАС. Расследование антимонопольщиков завершилось обвинением в картельном сговоре с коммерсантами на 2,4 млрд рублей. В ФАС сочли, что с 2015 по 2018 год более 90% всех контрактов на ремонт и строительство дорог в области намеренно были заключены с конкретной фирмой — о чем официально заявила 18 марта 2019 года. Дубровский, который полным ходом готовился к перевыборам, подал в отставку — и получил ее от президента на следующий день. Материалы расследования из Центрального аппарата ФАС поступили в Генпрокуратуру и МВД РФ. В октябре 2019 года адвокат Дубровского сообщил о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст. 285 УК РФ), но расследование практически сразу прекратили. Сам экс-чиновник наблюдал за развитием сюжета уже из-за пределов РФ (предположительно, из Швейцарии, где у него была недвижимость и проживала гражданская жена Татьяна Солончак с дочерью Дарьей). Гибель империи Последующие несколько лет экс-губернатор потратил на то, чтобы изменить ситуацию. Расследование уголовного дела заглохло, но Дубровский-старший так и не рискнул вернуться в Россию. Заочная тяжба с ФАС закончились неудачей весной прошлого года. Параллельно начала рассыпаться семейная бизнес-империя. В сентябре 2020 год арбитражный суд Челябинской области, рассмотрев иск челябинского ООО «Символ Бетон» (Челябинск), признал «Монтажник» банкротом. В компании ввели внешнее управление, в ходе которого под ударом оказались Дубровский-старший, его близкие и оставшиеся структуры семейного бизнеса. По мере того, как увеличивались претензии кредиторов (сейчас они оцениваются почти в 2 млрд рублей) и риск субсидиарной ответственности, контролируемые Дубровскими отели, фирмы и рестораны меняли хозяев, а их бизнес-империя «усыхала» на глазах. Процесс ускорился, когда стали банкротами Дубровский-сын (по собственному заявлению) и глава семьи (по иску финансового управляющего «Монтажника»). В ряде случаев новыми владельцами становились не чужие семье люди: бывший водитель губернатора Александр Пичугин однокурсник его сына Константин Переверзев. Иногда кредиторам удавалось заблокировать сделки. Например, арестован двухуровневый пентхаус Дубровского старшего, выставлявшийся на продажу за 900 млн рублей и проданный за 380 млн рублей. Суд усомнился, что женщина-посредник забрала из банка 77 кг денег — минимальный вес из расчета, что вся сумму ей выдали пятитысячными купюрами (согласно договору, деньги были выплачены наличными и разово). А вот в ситуации с квартирой дочери, Анны Дубровской, которая якобы была продана под влиянием мошенников (и 168 млн рублей за нее утекли на их же фиктивный счет), кредиторы, скорее всего, останутся лишь при своих подозрениях. Банкротство семьи Дубровских продолжается, периодически сталкиваясь с препятствиями. Меняется и структура оставшегося семейного бизнеса. Потенциала того и другого вполне достаточно, чтобы растянуть процесс еще на несколько лет