Многодетная семья лишилась крова в день рождения седьмого ребенка

У Поповых из свердловского села сгорел дом. Возможен поджог

13 июля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в начале июля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетная семья из села Покровского (Артемовский городской округ, Свердловская область) осталась без жилья: у Анны и Вадима Поповых сгорел дом со всеми вещами и документами. Дознаватели намекают на поджог, однако супруги не верят в эту версию, списывая случившееся на аномальную жару. Поповы рассказали URA.RU, как вдевятером ютятся на съемной квартире и планируют восстанавливать имущество. Анна и Вадим познакомились в поселке Ильмень (Курганская область) в 2012 году. Анна работала в администрации секретарем комиссии по делам несовершеннолетних, одна воспитывала сына Никиту, а Вадим занимался бизнесом в Екатеринбурге, в Ильмень приехал в командировку. Уже через неделю он сделал Анне предложение. Жить решили в курганском Кетово — чтобы «защититься от негатива мегаполиса». Выращивали фермерские овощи и фрукты, держали коз, делали домашний сыр, варили и продавали мыло. Когда Анна была в больнице после рождения второго ребенка, у семьи сгорел первый дом (совпадение выглядит мистическим). Семья у Вадима и Анны дружная, дети и родители проводят много времени вместе Фото предоставлено Анной Поповой В Покровское Анна и Вадим переехали в 2015-м. Со временем запустили полноценное производство натуральной косметики, участвовали в ярмарках, ездили за границу (Италия, Франция). Девочка Алена — седьмой ребенок в семье — появилась на свет в пять утра 4 июля. Анна была в роддоме, Вадим отвез ей вещи и еду — и вернулся к детям. Младшие готовились к отдыху, а старшие просились пойти купаться в бассейне. Все случилось в районе 11:30. Была адская жара (до +40 на солнце) «Вадим вышел на веранду позвать детей на сончас и увидел огонь. Побежал тушить, но обнаружил, что внутри горит крыша. Вызвал пожарных. Все мгновенно сгорело дотла. МЧСники потом спрашивали, есть ли у нашей семьи недоброжелатели, намекали на поджог. Но в дом никто не проникал, дети увидели бы постороннего. Главное, что пожар начался с веранды, где нет проводки», — рассказала Анна. «Документы уничтожены. Пока восстанавливаем. Сгорел весь бизнес и оборудование по мыловарению и изготовлению эко-косметики», — добавила она. Дом в Покровском сгорел моментально Фото предоставлено Анной Поповой Анну выписали из роддома досрочно. Из семьи никто не пострадал — Вадим оперативно вывел детей подальше не улицу, когда горела крыша. По его словам, пять пожарных расчетов ликвидировали возгорание три часа. В то, что это был поджог, Вадим тоже не верит. «Врагов у меня не бывало. Может быть, кому-то интересна земля? Мы здесь газ провели, асфальт сделали. Был с соседом спор по земле. Мы выиграли его. Это было лет пять назад. Я не хочу винить людей, дождемся расследования», — говорит он. В первые часы после трагедии Вадим с детьми укрывался от солнца в соседской бане, потом поехали на базу отдыха, сняли там номер в гостинице. А шокированная Анна попросила поддержки у друзей и родственников, они рассказали о случившемся в соцсетях и попросили материальной помощи. Житель соседнего Артемовского чуть ли не даром пустил семью в свою двухкомнатную квартиру. Новость по теме В свердловском селе у многодетного отца-одиночки сгорел дом. Видео «Арендодатель работает на вахте, квартира пустая. Нас девять человек — это ужас! Мы нашли загородный дом через знакомых. С хозяевами поговорили, они только с конца августа освободят жилье, а сами уедут зимовать куда-то. Там еще батареи промерзшие», — рассказал Вадим. «Нам предлагали заселиться в реабилитационный центр по типу общежития, но там тоже не такие условия, чтобы нам всей семьей можно было расположиться. Врач к нам приезжает, осматривает, все в порядке. Но дети-то все равно в шоке. Пока восстанавливаемся», — добавляет Анна. Супруги сейчас ищут «зацепки», по которым можно получить финансовую поддержку от государства, чтобы в дальнейшем построить дом на месте сожженного. Поскольку бизнес фактически оказался уничтожен (то есть денег практически нет), семье придется взять паузу и аннулировать перечень своих товаров на маркетплейсах и в соцсетях. Анна уже сообщила об этом подписчикам. Вадим и Анна мечтают вернуться к нормальной жизни Фото предоставлено Анной Поповой Никите, которого Анна родила от бывшего супруга, 17 лет. Тамаре — десять, Любе — девять, Вове — семь, Коле — пять, Маше — два, а малышке Алене нет и месяца. Никита уже закончил 9 классов в кадетской школе в Екатеринбурге. Он побоялся сдавать ЕГЭ и решил дождаться призыва в армию. Семья Поповых обучает детей самостоятельно, на дому, онлайн. Такое решение они приняли из-за конфликта со школой по поводу прививок во время пандемии коронавируса. Анна и Вадим категорически против любого вакцинирования. Анна после трагедии распространила информацию в соцсетях, и это помогло Фото предоставлено Анной Поповой «В сентябре будет аттестация для поступления в первый класс для Вовы, — анонсирует Вадим. — Сейчас я очень сильно за детей переживаю. Все зимние вещи у нас есть. Мы не можем прописаться в другом регионе у родителей, поскольку не сможем рассчитывать на господдержку по строительству в Свердловской области», — говорит многодетная мать. Опека предлагает Анне и Вадиму отдать ей детей на время. Но Поповы хотят вместе пережить эту беду и выйти из сложной ситуации, даже не смотря на временные неудобства. «Надо восстанавливаться, и чем быстрее, тем лучше. Детей учить. У меня есть резервный вариант: могу к теще двоих-троих ребят увезти в Курганскую область за 500 километров от дома. Но я ни с кем расставаться не намерен. Это наша семья. Сидим в двухкомнатной квартире вдевятером, зато вместе. Правда, соседям тут не в радость уже. Чувствую, что напрягаем их», — признается Вадим. 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Многодетная семья из села Покровского (Артемовский городской округ, Свердловская область) осталась без жилья: у Анны и Вадима Поповых сгорел дом со всеми вещами и документами. Дознаватели намекают на поджог, однако супруги не верят в эту версию, списывая случившееся на аномальную жару. Поповы рассказали URA.RU, как вдевятером ютятся на съемной квартире и планируют восстанавливать имущество. Анна и Вадим познакомились в поселке Ильмень (Курганская область) в 2012 году. Анна работала в администрации секретарем комиссии по делам несовершеннолетних, одна воспитывала сына Никиту, а Вадим занимался бизнесом в Екатеринбурге, в Ильмень приехал в командировку. Уже через неделю он сделал Анне предложение. Жить решили в курганском Кетово — чтобы «защититься от негатива мегаполиса». Выращивали фермерские овощи и фрукты, держали коз, делали домашний сыр, варили и продавали мыло. Когда Анна была в больнице после рождения второго ребенка, у семьи сгорел первый дом (совпадение выглядит мистическим). В Покровское Анна и Вадим переехали в 2015-м. Со временем запустили полноценное производство натуральной косметики, участвовали в ярмарках, ездили за границу (Италия, Франция). Девочка Алена — седьмой ребенок в семье — появилась на свет в пять утра 4 июля. Анна была в роддоме, Вадим отвез ей вещи и еду — и вернулся к детям. Младшие готовились к отдыху, а старшие просились пойти купаться в бассейне. Все случилось в районе 11:30. Была адская жара (до +40 на солнце) «Вадим вышел на веранду позвать детей на сончас и увидел огонь. Побежал тушить, но обнаружил, что внутри горит крыша. Вызвал пожарных. Все мгновенно сгорело дотла. МЧСники потом спрашивали, есть ли у нашей семьи недоброжелатели, намекали на поджог. Но в дом никто не проникал, дети увидели бы постороннего. Главное, что пожар начался с веранды, где нет проводки», — рассказала Анна. «Документы уничтожены. Пока восстанавливаем. Сгорел весь бизнес и оборудование по мыловарению и изготовлению эко-косметики», — добавила она. Анну выписали из роддома досрочно. Из семьи никто не пострадал — Вадим оперативно вывел детей подальше не улицу, когда горела крыша. По его словам, пять пожарных расчетов ликвидировали возгорание три часа. В то, что это был поджог, Вадим тоже не верит. «Врагов у меня не бывало. Может быть, кому-то интересна земля? Мы здесь газ провели, асфальт сделали. Был с соседом спор по земле. Мы выиграли его. Это было лет пять назад. Я не хочу винить людей, дождемся расследования», — говорит он. В первые часы после трагедии Вадим с детьми укрывался от солнца в соседской бане, потом поехали на базу отдыха, сняли там номер в гостинице. А шокированная Анна попросила поддержки у друзей и родственников, они рассказали о случившемся в соцсетях и попросили материальной помощи. Житель соседнего Артемовского чуть ли не даром пустил семью в свою двухкомнатную квартиру. «Арендодатель работает на вахте, квартира пустая. Нас девять человек — это ужас! Мы нашли загородный дом через знакомых. С хозяевами поговорили, они только с конца августа освободят жилье, а сами уедут зимовать куда-то. Там еще батареи промерзшие», — рассказал Вадим. «Нам предлагали заселиться в реабилитационный центр по типу общежития, но там тоже не такие условия, чтобы нам всей семьей можно было расположиться. Врач к нам приезжает, осматривает, все в порядке. Но дети-то все равно в шоке. Пока восстанавливаемся», — добавляет Анна. Супруги сейчас ищут «зацепки», по которым можно получить финансовую поддержку от государства, чтобы в дальнейшем построить дом на месте сожженного. Поскольку бизнес фактически оказался уничтожен (то есть денег практически нет), семье придется взять паузу и аннулировать перечень своих товаров на маркетплейсах и в соцсетях. Анна уже сообщила об этом подписчикам. Никите, которого Анна родила от бывшего супруга, 17 лет. Тамаре — десять, Любе — девять, Вове — семь, Коле — пять, Маше — два, а малышке Алене нет и месяца. Никита уже закончил 9 классов в кадетской школе в Екатеринбурге. Он побоялся сдавать ЕГЭ и решил дождаться призыва в армию. Семья Поповых обучает детей самостоятельно, на дому, онлайн. Такое решение они приняли из-за конфликта со школой по поводу прививок во время пандемии коронавируса. Анна и Вадим категорически против любого вакцинирования. «В сентябре будет аттестация для поступления в первый класс для Вовы, — анонсирует Вадим. — Сейчас я очень сильно за детей переживаю. Все зимние вещи у нас есть. Мы не можем прописаться в другом регионе у родителей, поскольку не сможем рассчитывать на господдержку по строительству в Свердловской области», — говорит многодетная мать. Опека предлагает Анне и Вадиму отдать ей детей на время. Но Поповы хотят вместе пережить эту беду и выйти из сложной ситуации, даже не смотря на временные неудобства. «Надо восстанавливаться, и чем быстрее, тем лучше. Детей учить. У меня есть резервный вариант: могу к теще двоих-троих ребят увезти в Курганскую область за 500 километров от дома. Но я ни с кем расставаться не намерен. Это наша семья. Сидим в двухкомнатной квартире вдевятером, зато вместе. Правда, соседям тут не в радость уже. Чувствую, что напрягаем их», — признается Вадим.