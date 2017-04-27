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Главные новости Пермского края
11:23  27 апреля 2017 0

Пермский зоопарк отпустит животных на волю

Пять зайцев из Пермского зоопарка призваны спасти популяцию Черняевского леса от вымиранияФото: Пермский зоопарк

Сотрудники Пермского зоопарка решили выпустить в Черняевский лес пятерых зайцев. Таким образом они хотят увеличить популяцию этих животных в городском лесу.

«Недавно мы увидели репортаж, в котором лесничий Черняевского леса рассказал, что там осталось всего пять зайцев. Мы решили помочь и вдвое увеличить численность этих животных. Акция будет приурочена к 90-летию зоопарка — в честь юбилея мы хотим сделать городу вот такой подарок. Нас часто ругают, говорят, чтобы мы животных на волю отпустили — вот и отпустим», — рассказала «URA.RU» ученый секретарь зоопарка Ирина Бурдина.

По ее словам, зайцы должны прижиться в дикой природе, несмотря на то, что родились в неволе. «Им не надо добывать пищу, охотится за ней. Все, что им необходимо для питания, есть в лесу. Кроме того, лесничий подкармливает животных. Зайцы от природы умеют прятаться от хищника, родители их не учат этому — все на уровне инстинкта. Единственное, мы опасаемся, что в лесу стало много бродячих собак. В любом случае, узнать, как наши питомцы прижились, мы сможем только следующей зимой — по количеству следов на снегу», — говорит собеседница.

Анна Белкина
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