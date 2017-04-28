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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
11:13  28 апреля 2017 0

Вегетарианцы Екатеринбурга пойдут на майскую демонстрацию нелегально

Вегетарианцы собираются идти на демонстрацию с подобными плакатамиФото: группа "Зеленые инициативы Екатеринбурга", "ВК"

В соцсетях готовятся к празднованию Дня международной солидарности трудящихся и вегетарианцы Екатеринбурга. У них были сомнения, легально или нелегально идти на демонстрацию. В министерстве общественной безопасности они решили не регистрироваться.

«Итак, если в министерстве общественной безопасности не решат, что „много вас тут таких к 1 мая шляется“, опробуем первую в Екатеринбурге не приуроченную ни к дням вегана, ни к понедельникам без мяса, ни к рыбным дням без рыбы, веганскую акцию общего направления. Всем, кто хочет развиваться в этом направлении и получить новый опыт, предлагаем настроиться на участие в мероприятии», — говорится на странице вегетарианцев в Сети.

В конечном итоге вегетарианцы решили идти на демонстрацию нелегально — редакция «URA.RU» обратилась в министерство общественной безопасности Свердловской области, там ответили, что подобных заявок на участие в праздничной демонстрации не было.

Александр Лукманов
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