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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:18  28 апреля 2017 0

Мэрия скрывает данные об эпидемии ВИЧ в Екатеринбурге

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В администрации в эти минуты выступают ведущие специалистыФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ в Екатеринбурге
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В администрации Екатеринбурга в эти минуты проходит заседание координационного совета по вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей, а также ВИЧ и СПИД. В рамках мероприятия выступают ведущие специалисты региона, однако совещание закрыли для прессы.

Чиновники ужесточили правила для журналистов после ухода пресс-секретаря горадминистрации Дениса Сухорукова. «Требуется согласование с информационным департаментом», — пояснили «URA.RU» в мэрии.

Отметим, на заседании должны были выступить начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Екатеринбургу Кирилл Гольтяков, главный внештатный психиатр-нарколог областного минздрава Олег Забродин, замруководителя регионального управления Илья Власов; начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Николай Барабанов, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних городского УМВД России Ирина Корзухина, а также главный специалист департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Маргарита Евсеева.

Как писало «URA.RU» ранее, в ряде регионов РФ на данный момент наблюдается кризис, связанный с нехваткой препаратов для лечения ВИЧ-заболеваний. При этом Свердловская область входит в тройку наиболее благополучных в этом отношении территорий, несмотря на то, что в целом Средний Урал находится на первом месте в России по числу заболевших на 100 тысяч населения.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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