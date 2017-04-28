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28 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:19  28 апреля 2017 1

Пока Куйвашев будет на Генсовете, его министры вместо работы пойдут на кулинарный мастер-класс

Евгений Куйвашев в Красноуфимском городском округе, куйвашев евгений
Губернатор - на Генсовет, министры - "в пляс"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские министры придумали, как проведут четверг, 4 мая, когда врио губернатора Евгений Куйвашев будет участвовать в заседании Генсовета под председательством президента Владимира Путина. Заседание правительства перенесут на среду, 3 мая, а потому сразу пять членов кабмина устроят себе сокращенный день и посетят развлекательное мероприятие.

В кулинарном мастер-классе, который в 16:00 проводят «Реал Рашн Экспедишн» и «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ», запланировано участие вице-губернатора Александр Высокинского, министра промышленности Сергея Пересторонина, министра культуры Светланы Учайкиной, министра международных связей Андрея Соболева и министра спорта Леонида Рапопорта.

«Этот мастер-класс станет уже десятым и продолжит серию мероприятий, проводимых в поддержку готовящейся к изданию книги „52 лучших рецепта с Урала“ входит в проект „Двигаем Урал в России и мире“, книги которого уже четыре года подряд входят в каталог лучших, а последние два года — в топ-30 социальных проектов страны», — объясняют организаторы в своем приглашении.

В администрации губернатора, впрочем, мероприятие, совпавшее с рабочим временем министров, восприняли спокойно. «Развитие всех форм туризма, в том числе и гастрономического, является одной из приоритетных задач развития инвестиционного потенциала Свердловской области. Уверен, что особой популярностью, в том числе и у свердловчан, будет пользоваться готовящийся к выпуску гастрономический путеводитель по Уральский кухне для туристов», — объяснил позицию власти директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов.

Антон Ольшанников
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