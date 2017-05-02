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02 мая 2017
18:56  02 мая 2017 2

Компания Aviasales затроллила Владимира Соловьева, улетевшего в США. ФОТО

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Визит Соловьева в США активно обсуждается в российских соцсетяхФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский поисковик авиабилетов Aviasales незамедлительно отреагировал на новость о визите телеведущего Владимира Соловьева в Нью-Йорк. Очередная рекламная фотожаба от сервиса была с воодушевлением воспринята клиентами.

«В тыл воображаемого противника всего от 12 028 рублей из Москвы! Наполни баллон воздухом Центрального парка!» — гласит новый рекламный слоган Aviasales, который непрозрачно намекает на давние слухи об оригинальном способе похудения, который выбрал телеведущий (речь идет об установке желудочного баллона).

Ранее Aviasales предлагали своим клиентам «отпуск по цене одного ботинка Дмитрия Медведева», полеты к казакам — обидчикам Навального — в Анапу, а также кощунственно обыгрывали тему крушения российского самолета с туристами в небе над Синаем.

Сергей Макеев
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