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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
09:45  04 мая 2017 0

Вскоре люди начнут размножаться без секса

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Секс в жизни мужчин и женщин останется только для удовольствияФото: depositphotos.com © URA.RU

К 2050 году размножение людей будет происходить без секса, считают исследователи Стэнфордского университета. По словам ученого Карла Джерасси, высокий уровень развития технологий позволит парам — невзирая на возраст — иметь столько детей, сколько они захотят.

Исследователи предположили, что юноши и девушки будут замораживать свою сперму и яйцеклетки, после чего проводить процедуру стерилизации, сообщает телеканал РЕН ТВ. Эксперты считают, что помимо запланированного зачатия в любом, даже престарелом возрасте, людей будет ожидать яркая сексуальная жизнь без риска незапланированной беременности.

Нина Калинина
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