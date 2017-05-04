20:40 04 мая 2017 0

Все, что делали с продуктами Соболев и Учайкина очень напоминало отношения с "бюджетом" Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Свердловские министры, как и планировали, провели вторую половину четверга, 4 мая, в ресторане «Вечера на хуторе». Здесь, пожалуй, самые безобидные члены регионального кабмина — министр культуры Светлана Учайкина, министр международных связей Андрей Соболев, замминистра АПК Светлана Островская — приняли участие в поиске доказательств существования уральской кухни.

После появления анонсирующей кулинарный мастер-класс статьи на «URA.RU», еще трое чиновников — вице-губернатор Александр Высокинский, министр промышленности Сергей Пересторонин и министр спорта Леонид Рапопорт — предпочли остаться на рабочих местах. Последний, как сам признался, провел этот вечер на митинге спортсменов-ветеранов. Впрочем, отсутствие Рапопорта не помешало его коллеге Соболеву постоянно обращаться к персоне министра спорта, когда он не мог найти на своем столе ложку или же недостающие продукты.

Светлана Учайкина с продуктами обращалась осторожно и экономно, стараясь не упустить ни крошки. Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

«Если Рапопорт придет — он все наверстает быстрее нас. Только дайте ему блендер», — безответно троллил отсутствующего главный дипломат свердловского кабмина.

Первым готовящимся блюдом оказалась «шуба» — свекольно-сырно-луковый салат, начиненный в белки вареных яиц. Присутствовавший на мастер-классе Олег Ананьев расшифровал название блюда по-своему: «шовинизму и упадничеству бойкот и анафема».

— Мы так составим Джейми Оливеру конкуренцию, готовя из всего, что под рукой, — бодро заявил Соболев, сегодня сверкавший ярко-голубым галстуком с многократно повторяющимся рисунком в виде катушек сиреневой ленты на нем.

— Для этого вам надо снять все, кроме фартука — Оливер стал известен именно благодаря этому, — уточнила гендиректор «Энвиро-Хеми» Марина Чеботаева.

Андрей Соболев признался, что сам очень любит разного рода выпечку. Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

— Подумаем, — слегка смущенно ответил ей министр. Несколько неуклюже нарезая крупными кусками продукты министр беспокоился, что все происходящее «увидит жена и ужаснется».

Пришедшая из екатеринбургского ТЮЗа на пост министра культуры только в декабре Светлана Учайкина дала понять, что от малого масштаба пока не отвыкла. «Столько журналистов — если опозоримся, то точно на весь город», — беспокойно сказала она, глядя в объективы. «Ну что вы — на всю область», — поправили ее наблюдатели.

Учитывая состав гостей, зрители охотно экстраполировали происходящее на всю чиновничью деятельность. В результате попытки Учайкиной «отвоевать» у Соболева то посуду, то продукты — были восприняты, как дележка финансирования. А то, как аккуратно министр культуры и замминистра АПК шинковали и расходовали продукты, и вовсе списали на «умение резать и тратить бюджет».

Следующим блюдом «в поисках уральской кухни» оказался жульен, которые переиначили на дореволюционное «грибы в сметане».

— А нам зелень не дали, — забеспокоилась Учайкина.

— Хорошо, что вас борцы с коррупцией не слышат, Светлана Николаевна, — поддел я министра.

— Напишите, что зелень министрам все-таки дали, — поддержал шутку Соболев, нарезая полученный от шеф-повара укроп.

Ресторатор Олег Ананьев придумал расшифровку блюду под названием «Шуба»: «шовинизму и упадничеству бойкот и анафема» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Сам Соболев и здесь разговаривал куда ловчее, чем готовил. «Я все-таки скорее мастер поедания, чем готовки — вот это мое», — честно признался чиновник, попутно рассказывая о том, что особенно экзотичной уральская еда кажется азиатским гостям, а сам он в рабочих поездках практически ничего не ест.

«Мне вон [Евгений] Миронов звонит, а я тут кулинарю», — воскликнула Учайкина, но на звонок не ответила. «Они присмотрели в последний свой приезд площадку ТЮЗа и думают использовать ее под одну из постановок», — раскрыла свое беспокойство журналисту «URA.RU» она чуть позже.

Впрочем, ресторан министр культуры покинула неспешно и грациозно только после того, как организаторы вечера заключили «уральская кухня существует». Министры получили в подарок футболки с написанным на них ответом на знаменитый вопрос «Ты что, с Урала?» — «Да, я с Урала», значилось на майках, которые в ближайшее время, по всей видимости, будут переданы в управление делами губернатора и правительства Свердловской области.