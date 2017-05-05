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05 мая 2017
15:13  05 мая 2017 0

Северная Корея обвинила ЦРУ в подготовке покушения на Ким Чен Ына

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея флаг
США собирались сменить власть в Северной КорееФото: depositphotos.com © URA.RU

Руководство КНДР обвинило ЦРУ США в подготовке спецоперации по устранению лидера страны Ким Чен Ына. План ликвидации северокорейского лидера разрабатывался американскими специалистами вместе с Южной Кореей.

Ким Чен Ына планировали устранить с помощью химического оружия во время публичных мероприятий в Пхеньяне, пишет ТАСС.

На этой неделе Ким Чен Ын во время посещения военной базы на границе с Южной Кореей заявил, что рассматривает возможность атаки соседнего государства после того, как южнокорейская армия произвела перегруппировку в районе спорных районов Желтого моря.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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