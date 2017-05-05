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05 мая 2017
15:48  05 мая 2017 1

«Хорошо набрался». Глава Еврокомиссии приехал пьяным на саммит ООН

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
В политических кругах ЕС случился скандалФото: Александр Елизаров © URA.RU

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер принял участие в недавнем саммите ООН, который прошел в Женеве, в изрядном подпитии.

По данным источника одного из европейских изданий, политик был настолько нетрезв, что часто натыкался на людей и предметы мебели, а также очень фривольно разговаривал со своими коллегами, пишет «Утро.ру». «Было ясно, что Юнкер очень хорошо набрался», — сообщил источник британского таблоида The Sun.

Тем временем пресс-секретарь Юнкера назвал данные высказывания оскорбительными, отказавшись от более подробных комментариев.

Лев Истомин
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