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Главные новости Свердловской области
21:00  08 мая 2017 0

Свердловского депутата жестоко избили в Красноуральске. Среди нападавших сын полицейского

Ринат Хабибулин получил два перелома челюстиФото: dumakrur.ru

Депутата городской думы Красноуральска жестоко избили в родном городе, когда он заступился за свою дочь. 53-летний Ринат Хабибулин получил два перелома челюсти, среди нападавших фигурирует сын полицейского.

Источник в окружении депутата рассказал «URA.RU», что Хабибулин шел по улице со своей дочерью и ее молодым человеком мимо дворца спорта «Молодость», когда к ним стали приставать парни, как предполагается сейчас, наркоманы. Началась драка, которую попытался разнять депутат. Ринат Хабибулин — военный пенсионер, ветеран боевых действий, умеет постоять за себя, но на него напали со спины. Последнее, что он помнит — его ударили сзади по голове. Позже выяснилось, что удар был нанесен кастетом, затем избиение продолжилось. В результате у Рината Хабибулина сломана челюсть в двух местах.

Как стало известно «URA.RU», на депутата напали трое молодых людей, среди них сын майора полиции Виталия Петрова, начальника РЭО ГИБДД Красноуральска. Кроме сына полицейского в нападении подозреваются местные жители Ситников и Бяков.

За комментарием редакция «URA.RU» обратилась в ГУ МВД по Свердловской области. Факт избиения депутата в ведомстве подтвердили.

«Действительно, несколько дней назад был избит житель Красноуральска. Заявление в органы внутренних дел поступило от него через три дня после инцидента. Сотрудники полиции уже установили и опросили всех участников конфликта, в том числе и самого потерпевшего. В материалах проверки действительно фигурируют трое молодых людей, один из которых ранее судим. Вне зависимости, кем бы они ни были, если вина будет установлена, они понесут уголовное наказание. Возможно их действия подпадут под статью 112 УК РФ „Побои“. Это будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему, что установят в результате судебно-медицинского исследования. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Александр Лукманов
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