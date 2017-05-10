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10 мая 2017
09 мая 2017
07:48  10 мая 2017 0

Трамп может принять Лаврова в Белом доме

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Глава МИД сейчас находится в Америке с рабочим визитомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Американские СМИ сообщают о том, что в среду, 10 мая может состояться встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.

По имеющимся данным, встреча пройдет на высшем уровне, передает Nation News со ссылкой на источник близкий к президенту Америки. Скорее всего политики встретятся, когда Сергей Лавров закончит разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

На данный момент Белый дом официально не подтверждает эту информацию. Напоминаем, что глава МИД находится в США с рабочим визитом.

Семен Гринберг
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