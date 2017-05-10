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Главные новости Свердловской области
15:30  10 мая 2017 3

Сочи окончательно проиграл Турции борьбу за уральцев. Кольцово огласил неутешительную статистику

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово
С 1 по 9 мая аэропорт Кольцово обслужил 120 тысяч пассажировФото: Александр Мамаев © URA.RU

В майские праздники Турция стала самым любимым курортом среди свердловчан, обогнав российские пляжи. С 1 по 9 мая почти 17 тысяч уральцев улетели отдыхать в Анталью, рассказали «URA.RU» в пресс-службе авиаузла. Их число в 3,8 раза превысило количество туристов, отправившихся в Сочи.

Всего аэропорт с 1 по 9 мая обслужил 120 тысяч пассажиров — это на 34 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года. «Наиболее существенные изменения произошли в сегменте международных перевозок — интерес населения к выездному туризму стремительно возвращается, в результате количество обслуженных на международных рейсах пассажиров в майские праздники выросло на 80%», — отметили в Кольцово.

В десятку наиболее востребованных направлений у пассажиров Кольцово вошли: Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Ларнака, Дубай, Прага, Санья и Душанбе.

Ранее исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» рассказывал «URA.RU», что за весну-лето общее число свердловских туристов в Турции может превысить 100 тысяч человек. Ожидается, что с мая из Кольцово в жаркую страну будут улетать по 11 тысяч свердловчан каждую неделю. Для сравнения: за три летних месяца 2016 года всего 32 тысячи человек посетили Кипр, который был самым популярным заграничным направлением на тот момент.

4 мая авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела в продажу субсидированные билеты в Симферополь. Однако в первый день продаж жители оказались безразличны к услуге. Эксперты объяснили это высоким интересом к турецкому направлению.

Сергей Дианов
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