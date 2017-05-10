17:52 10 мая 2017 0

Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о бонусах руководству "Роснефти" Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о бонусах членам правления «Роснефти».

«Это вопрос не к нам. И с точки зрения директив по голосованию представителям государства это все-таки вопрос к правительству», — цитирует заявление Пескова РЕН ТВ.

Ранее газета «Ведомости» написала, что руководство «Роснефти» получило в первом квартале гигантский бонус — полтора миллиарда рублей. Бонусы топ-менеджеров за год выросли в сто раз. Как пишет радиостанция «Эхо Москвы», огромная выплата стала наградой за покупку акций Башнефти и продаже инвесторам почти 20% акций собственной компании.

Распределение премий между топ-менеджерами в СМИ не уточняется.

В октябре 2016 года «Роснефть» купила Башнефть, а незадолго до заключения этой сделки был задержан экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. По версии следствия, высокопоставленный чиновник получил деньги за одобрение продажи нефтекомпании.