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Главные новости Челябинской области
14:04  11 мая 2017 3

Челябинцев перепугал гроб на дороге. ФОТО

Репетиция перформанс-платформы 3-ей Уральской индустриальной биеннале - Спектакль-променад «Пролом». Екатеринбург, гроб
Зрелище уже несколько дней нервирует прохожихФото: Александр Мамаев © URA.RU

Гроб, брошенный возле дороги в Челябинске, перепугал бдительных горожан. Как выяснил отправленный на место происшествия наряд полиции, тревога оказалась ложной.

Страшную находку сделал 8 мая член садового товарищества «Дружба», расположенного близ поселка Каштак. Он сообщил о ней в полицию, но 10 мая обнаружил гроб, уже порядком обгоревший, на прежнем месте. Тогда мужчина обратился в СМИ. «По этой дороге ходят пенсионеры и женщины с детьми, они могут напугаться», — объяснил он сотрудникам сайта Telefakt.ru.

«Мы уже давно проверили этот сигнал. Это пустырь, совершенно заброшенное место. От пустого гроба остались, по сути, обломки. Останков и каких-либо криминальных следов не обнаружено. Соответственно, состава преступления нет. Уборка же обломков — дело коммунальщиков, а не полиции», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе УМВД Челябинска.

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Неприятное зрелище нервирует местных садоводов Фото: Telefakt.ru

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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