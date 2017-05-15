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15 мая 2017
14 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:02  15 мая 2017 0

У ректора УрФУ Кокшарова пропали три миллиона рублей

Интервью с Виктором Кокшаровым. Екатеринбург, кокшаров виктор
За 2016 год Кокшаров заработал 9,9 млн рублейФото: Анна Майорова © URA.RU

Доходы ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова за год снизились почти на 3 млн рублей. Глава крупнейшего уральского вуза отчитался в своем заработке за 2016 год.

Согласно данным, опубликованным на сайте УрФУ, ректор Кокшаров за 12 месяцев заработал 9,9 млн рублей. В 2015 году его доход превысил 12,8 млн рублей — разница почти в 3 млн рублей.

В собственности у Кокшарова по-прежнему есть квартира площадью 107 квадратных метров. Еще одна квартира (42,3 кв. м.), жилой дом (230 кв. м.) и земельный участок (3700 кв. м.) оформлены на жену ректора, которая задекларировала заработок 1,3 млн рублей. У нее также есть автомобиль «Мазда СХ-7».

Первый проректор Дмитрий Бугров в 2016-м оказался почти на 4 миллиона беднее Виктора Кокшарова. Его годовой доход составил 5,8 млн рублей. Другой первый проректор, Сергей Кортов, за 2016 год обогатился на 7,6 млн рублей.

Сергей Дианов
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