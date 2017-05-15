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15 мая 2017
17:59  15 мая 2017 0

Глава «РЖД» экстренно госпитализирован в Китае

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Врачи обследуют главу "РЖД"Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Российских железных дорог Олег Белозеров госпитализирован во время визита в Китай с подозрением на аппендицит. Глава «РЖД» отправился в Пекин в составе российской делегации вместе с президентом страны Владимиром Путиным.

Форум «Один пояс — один путь», в котором принимал участие Олег Белозеров, состоялся в Пекине 14 и 15 мая. На мероприятии присутствовали делегации 29 стран, включая Россию, пишет РБК.

Напомним, что на пресс-конференции после форума российский лидер Владимир Путин сделал несколько громких заявлений, в том числе о том, что клуб ядерных держав не нужно расширять за счет новых участников.

Лев Истомин
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