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15 мая 2017
15:13  15 мая 2017 0

Путин выступил против включения КНДР в клуб ядерных держав

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Президент уверен, что ядерный клуб пополнять не стоитФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин высказался категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе и за счет вхождения в него Северной Кореи.

По словам российского президента, расширение числа членов ядерного клуба вредно и опасно. Для разрешения напряженной ситуации нужно восстановить диалог, передает агентство Nation News. Об этом Владимир Путин заявил на форуме «Один пояс — один путь», который в эти дни проходит в Пекине.

«Нужно возвращаться к диалогу. Я считаю, что мирное решение возможно», — подчеркнул российский лидер. При этом Путин отметил, что ракетный пуск Северной Кореи не представлял угрозы для России, однако ничего хорошего в таких испытаниях нет, передает «Лента.ру».

Ранее стало известно, что главы России и Китая обсудили сложную ситуацию на Корейском полуострове, выразив обеспокоенность ракетными испытаниями КНДР.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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