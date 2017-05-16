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16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
00:14  16 мая 2017 0

Под Ачитом в иномарке сгорели четыре человека. ФОТО

Столкнулись BMW и микроавтобус MercedesФото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали четыре человека, произошло вечером 15 мая на автодороге Ачит—Месягутово. Около 22.00 на 4-м километре трассы столкнулись автомобиль BMW и микроавтобус Mercedes.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости со стороны водителя BMW. Он не справился с управлением автомобилем, вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИББ ГУ МВД России по Свердловской области, на данный момент установлено, что BMW двигался со стороны Красноуфимска в сторону Ачита. В машине находились пять человек. После столкновения автомобиль вспыхнул и выгорел дотла. Спастись удалось лишь пассажиру, который находился на заднем сиденье справа. Мужчина 1955 года рождения доставлен в ЦРБ Красноуфимска. Водитель микроавтобуса, получивший в ДТП переломы обеих ног, также госпитализирован. он находится в Ачитской ЦРБ.

На месте ДТП продолжают работать бригады ГИБДД, МЧС, медиков и пожарных.

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Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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