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16 мая 2017
15:10  16 мая 2017 0

Санкции Киева коснулись трех известных свердловчан. Двое — в руководстве заводов и один депутат

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко запретил им въезд на УкраинуФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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В расширенный список антироссийских санкций, утвержденный президентом Украины Петром Порошенко, вошли шесть жителей Свердловской области. Двое их них — представители «Уралвагонзавода» и Уральского завода гражданской авиации, еще один занимает пост депутата в гордуме Екатеринбурга.

В документе, опубликованном на сайте президента Украины, значится председатель совета директоров «Уралвагонзавода» Евгений Школов. «Родился 31 августа 1955 в г. Дрездене Федеративной Республики Германия, гражданин Российской Федерации», — следует из текста. В графе «Вид ограничительной меры» указано «Запрет на установление деловых контактов, остановки финансовых операций».

Также в санкционных списках оказался коммерческий директор Уральского завода гражданской авиации Валерий Трушкин. Вид ограничительной меры — «Блокировка активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом)» и «Отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины».

Кроме того, те же ограничительные меры вводятся в отношении депутата гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Романа Шадрина. Всем трем уральцам на один год запрещен въезд на территорию Украины.

Как писало «URA.RU» ранее, в обновленный список санкций вошли 1228 физических лиц и 468 юридических лиц, включая сенатора Совета Федерации РФ от Курганской области Олега Пантелеева, который скончался 15 сентября 2016 года.

Виктор Кудряшов
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