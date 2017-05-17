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17 мая 2017
16 мая 2017
10:52  17 мая 2017 0

Уральская мегакорпорация, известная всему миру, потеряла треть прибыли

ВСМПО Ависма. Верхняя Салда, всмпо ависма, производство титана, рабочий на заводе
"ВСМПО-Ависма" является ключевым поставщиком компании BoeingФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя титана, свердловской корпорации «ВСМПО- Ависма» (входит в «Ростех») упала почти на треть. Согласно отчету компании в первом квартале 2017 года, она заработала 5,07 млрд рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 7,67 млрд рублей.

Выручка «ВСМПО-Ависма» с января по март 2017-го достигла 17,9 млрд рублей (18,5 млрд рублей в 2016-м). Дебиторская задолженность корпорации заметно выросла. Если в 2016 году аналитики сообщали о 16,2 млрд рублей, то в 2017-м — 20,1 млрд рублей. При этом более чем на 2 млрд рублей сократилась кредиторская задолженность — с 8,12 млрд рублей до 6,46 млрд рублей.

«Наличие просроченной кредиторской задолженности вызвано уточнением банковских реквизитов, необходимых для оплаты выставленных счетов, или отсутствием необходимого полного пакета документов, требуемых для проведения оплаты. По некоторым договорам оплата должна производиться при подписании актов выполненных работ, которые не были представлены контрагентами на отчетную дату. Санкции, налагаемые на эмитента, условиями договоров не предусмотрены», — говорится в отчете.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» осуществляет полный технологический цикл производства титановых сплавов: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Компания является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для самолетов Boeing.

Сергей Дианов
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