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17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
15:31  17 мая 2017 0

Чиновник из ХМАО уволен в связи с утратой доверия

Комарова Когалым
В мэрии Когалыма - знаковая отставкаФото: Антон Степыгин © URA.RU

Власти Когалыма в связи с утратой доверия уволили председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Алексея Ковальчука. Прокуратура указала мэрии на коррупциогенные факторы в деятельности чиновника. В частности, Ковальчук согласовал сделку по купле-продаже земли со своей родственницей. Об этом в среду, 17 мая, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры автономного округа.

«Более года родственница чиновника — предприниматель, не имея правоустанавливающих документов на земельный участок, не оплачивала аренду земельного участка и земельный налог, используя его по своему усмотрению, тем самым причиняя ущерб бюджету города. По истечении указанного времени, не принимая мер по урегулированию конфликта интересов, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Когалыма подписал со своей родственницей договор купли-продажи на данный земельный участок», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Также, по данным прокуратуры, с согласия Алексея Ковальчука был оформлен договор продажи земли под строительство торгового центра по заниженной стоимости.

После представления прокуратуры трудовой договор с чиновником был расторгнут.

Эльдар Булатов
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