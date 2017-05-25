Силуанов рассказал о популярности российского рубля

20:58 24 мая 2017 4

Антон Силуанов заявляет, что иностранным инвесторам нравится рубль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди иностранных инвесторов российский рубль является популярной валютой. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Рубль стал одной из самых популярных валют среди иностранных инвесторов», — подчеркнул министр, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Силуанов также выразил мнение, что более здоровой стала и сама структура российской экономики. Рост прибыли, по его словам, отмечается по целому ряду секторов.

Министр подчеркивал, что вложения инвесторов в российскую инфраструктуру должны окупаться.

Ранее Антон Силуанов заявил, что «переукрепление» рубля на 10—12% приведет к ослаблению национальной валюты в течение года до значений в 61—64 рубля за доллар, напоминает «Национальная служба новостей».