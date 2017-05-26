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26 мая 2017
25 мая 2017
13:09  26 мая 2017 0

Срок перекрытия улицы Репина в Екатеринбурге перенесен на неделю

Интервью с Сергеем Швиндтом. Екатеринбург, сизо, пожарная машина, улица репина
Участок Репина от Малышева до Крауля закроют на неделюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Улицу Репина возле Центрального стадиона, на участке от Крауля до Малышева, перекроют в ночь со 2 на 3 июня. Изначально, согласно заявлению на сайте мэрии, это планировалось сделать еще 25 мая, но срок был перенесен. Как пояснил журналистам глава горадинистрации Александр Якоб, это связано с обращением нескольких учреждений, не успевших подготовиться, а также с затянувшимися работами по обустройству временных линий передач для троллейбусов.

Участок закроют на 10 дней. За это время мэрия планирует заменить дорожное полотно и контактные сети вдоль дороги. Как уточнил Александр Якоб, на закрываемом участке расположены подъезды к жилому дому, епархии и больнице МВД. Он пообещал, что по необходимости рабочие будут пропускать спецтехнику к этим объектам.

Реконструкция улицы Репина запланирована в связи с подготовкой города к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Игорь Чукреев
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