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Главные новости Свердловской области
11:16  29 мая 2017 0

Осужден бывший начальник полиции Верхней Салды

Начальник отдела вымогал с подчиненных деньгиФото: vsalde.ru

Суд приговорил к двум годам девяти месяцам колонии общего режима бывшего подполковника полиции Николая Голубева.

Николай Голубев возглавлял МО МВД «Верхнесалдинский» с 2011 по 2014 годы. Следствие выявило свыше 20 преступных эпизодов в деятельности Голубева.

«Было возбуждено уголовное дело по статье „мошенничество“. Установлено, что Голубев заставлял сотрудников писать рапорты о выплате материальной помощи, а полученные деньги отдавать ему. Всего таким образом он получил 521 тысячу рублей», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора области Марина Канатова.

В итоге Голубев получил 2,9 года ИК общего режима со штрафом 150 тысяч рублей. Кроме того, в счет возмещения ущерба у него конфискован автомобиль «Митсубиси Оутлендер».

«Голубев был уволен в 2014 году еще до выявления преступных эпизодов и возбуждения уголовного дела», — уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Александр Лукманов
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