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Главные новости Пермского края
19:30  29 мая 2017 0

«Хлеб был с плесенью». Школьница рассказала подробности массового отравления в Перми

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., хлеб, тюремная столовая
Ученики думают, что причина недомоганий – плохая пища, а в мэрии считают, что ротавирусФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пермской школе пострадало около 100 учеников. Ученики думают, что причина недомоганий — плохая пища, а в мэрии считают, что во всем виновата ротавирусная инфекция.

27 мая на больничной койке оказались трое учеников школы №30, расположенной в микрорайоне Вышка-2, рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Всего на боли в животе после обеда в школьной столовой пожаловались около 100 учеников, рассказала «URA.RU» одна из школьниц.

По ее словам, жалобы на боли в животе стали поступать от детей в пятницу, 26 мая. В тот день учеников кормили супом-пюре, пюре с котлетой, ватрушками с творогом и кофе с молоком, а также хлебом, который якобы был с плесенью.

В мэрии говорят, что врачи причиной недомогания детей называют не отравление, а ротавирусную инфекцию. «На сегодняшний день в учреждении проводятся проверка и служебное расследование, проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Образовательный процесс завершен в связи с окончанием учебного года», — пояснили в пресс-службе администрации Перми.

Анна Белкина
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