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30 мая 2017
16:18  30 мая 2017 0

Жена Рогозина посвятила песню самолету. ВИДЕО

В доме вице-премьера постоянно обсуждают авиациюФото: YouTube

Супруга вице-премьера Дмитрия Рогозина Татьяна записала песню «Летать», посвященную новому российскому среднемагистральному самолету МС-21, который совершил первый испытательный полет.

«Последнее время в нашей семье витает атмосфера красивого оптимистичного полета, связанная с самолетами, ракетами, вертолетами. Мой супруг занимается авиацией, поэтому в доме мы постоянно обсуждаем это, переживаем. В прошлом году полетела ракета, в этом году подняли самолет», — рассказала она телеканалу 360.

Татьяна Рогозина призналась, что пишет песни о любви к жизни, мужу и детям. «Певица Алсу исполняет мою песню «Тепло от любви». Сейчас готовится песня в исполнении Авраама Руссо. Она тоже связана с небом, называется «Распахнутое небо», — рассказала супруга вице-премьера.

Музыку к песне написал композитор Андрей Ктитарев, который несколько лет был музыкальным руководителем группы «На-На», сотрудничал с Олегом Газмановым, Стасом Михайловым, Аркадием Укупником, Витасом, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Надеждой Бабкиной и Николаем Басковым.

Юрий Викторов
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