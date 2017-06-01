Путин рассказал, что спасло его от смерти. ВИДЕО

21:38 01 июня 2017 0

Президент дал откровенное интервью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в откровенном интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к смерти и о работе его службы безопасности.

Выдержки из интервью и даже видеофрагмент беседы опубликовал в Twitter журналист кремлевского «пула» Дмитрий Смирнов. «У нас говорят „кому суждено быть повешенным, тот не утонет“. Одному Господу известны наши судьбы», — рассказал Путин, отвечая на вопрос о покушениях на него. Путин также похвалил свою службу безопасности: «Я делаю свою работу, а сотрудники служб безопасности делают свою, — сказал Путин. — До сих пор у них это всё неплохо получалось».

Порассуждал российский лидер и в целом о вопросах смерти. «Когда-нибудь с каждым это произойдет. Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни», — заметил Путин.