Россия прекратит конфликт на Украине только под экономическим давлением. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц . По его словам, усилия по поиску мира натолкнулись на якобы жесткую позицию Москвы.
«Это не прекратится до тех пор, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам … больше не могла продолжать этот конфликт», — заявил канцлер Германии. Его слова передает Sky News.
Мерц подчеркнул, что в последние недели предпринимались различные мирные инициативы по разрешению конфликта. Тем не менее, по его словам, Россия продолжает придерживаться якобы «агрессивной подхода». Политик выразил мнение, что необходимо совместными усилиями создать для РФ такие препятствия, которые лишат ее возможности продолжать конфликт на территории Украины.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказал предположение, что военный конфликт на территории Украины может продолжаться еще несколько месяцев. По словам Мерца, Германия уже находится в полной готовности — в тесном взаимодействии с европейскими союзниками, США, а также с так называемой «коалицией желающих», передает RT.
