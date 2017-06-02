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Главные новости Югры
18:24  02 июня 2017 0

Внимание! До Югры дошел смертельный шторм из Центральной России

Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., дождь, гроза
На Югру надвигается штормФото: Pixabay

На Югру надвигается шторм. Неблагоприятные погодные условия движутся по Уралу в сторону региона. Об этом 2 июня, в пятницу, сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО Вадим Симоненко.

«3 июня прогнозируется сильное ухудшение погодных условий до уровня неблагоприятных, что является штормовым предупреждением. Прогнозируются сильный дождь с градом и грозы. Юго-восточный ветер с порывами 18-23 метра в секунду. В целях безопасности мы разослали смс-уведомления жителям региона и просим отнестись к предупреждению с должным вниманием», — рассказал Вадим Симоненко.

Напомним, в Москве подобные погодные явления переросли в ураган. В результате природного катаклизма более 10 человек погибли, а десятки получили серьезные травмы. Ураган повалил несколько тысяч деревьев и повредил десятки столичных зданий.

Игорь Волосин
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